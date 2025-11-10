Obavijesti

NAKON NEMILIH SCENA

Plenković: 'Zakon ulice neće proći. A izbor Medakovića za izložbu nije bio primjeren...'

Piše Ivan Jukić,
Plenković: 'Zakon ulice neće proći. A izbor Medakovića za izložbu nije bio primjeren...'
Zagreb: Svečano otvorenje nove scene HNK2 programom "Slava umjetnosti 2.0" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Plenković brani kulturna prava manjina, ali upozorava na odgovornost. Osudio prosvjede i ustaške pokliče. Gabrijela Žalac ide u zatvor, a HDZ se distancira od nje

Hrvatski premijer Andrej Plenković obratio se novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), osvrnuvši se na aktualne društveno-političke teme, među kojima su napadi na kulturne manifestacije srpske manjine te prosvjedi održani u Splitu.

Govoreći o nedavnim događajima vezanim uz izbor Dejana Medakovića za izložbu u Zagrebu, Plenković je poručio kako taj izbor nije bio primjeren.

"Naš je stav da izbor Dejana Medakovića za izložbu nije bio primjeren. Bilo bi nam puno draže da je odabrana neka druga aktivnost, ali jednako tako, temelje suvremene Hrvatske čini Domovinski rat", rekao je premijer.

Podsjetio je kako je studeni posebno osjetljiv mjesec zbog obljetnice pada Vukovara i nedavnih pogreba žrtava s Ovčare.

"Radit ćemo sve da podjele u društvu budu što manje. Proteklih mjeseci polarizacija je izraženija, bilo da dolazi s lijevog spektra ili s krajnje desnice. Mi smo za uključivu i stabilnu Hrvatsku. Tko želi ostvariti političke ciljeve pokušajima destabilizacije vladajuće većine – to im neće proći. Naš je fokus i dalje podizanje životnog standarda", istaknuo je Plenković.

O predstavi "Srpkinja" i aktivnostima srpske manjine

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček ranije je zatražio odgodu predstave "Srpkinja", istaknuvši kako je riječ o osjetljivoj temi. Premijer se osvrnuo i na to pitanje, poručivši kako manjine imaju pravo na svoje kulturne aktivnosti, ali i odgovornost u odabiru sadržaja.

"Ne mislim da bi srpska manjina morala odustati od svojih aktivnosti. Međutim, u osjetljivom razdoblju takvi događaji mogu izazvati tenzije. Nema cenzure, ali svi moramo imati dovoljno zrelosti prepoznati što je primjereno, a što nije", kazao je premijer.

- Sve manjine imaju pravo njegovati svoj identitet. Razgovarao sam s Pupovcem, u kontaktu smo - dodao je Plenković.

O prosvjedu u Splitu i reakciji institucija

Komentirajući prosvjed u Splitu, gdje se tražilo puštanje privedenih zbog prekida Dana srpske kulture, Plenković je rekao da se radilo o organizaciji navijačkih skupina.

"Poruka je jasna – riječ je o organizaciji od strane navijačke skupine. Nisam to shvatio kao prosvjed protiv vlasti. Svi imaju pravo prosvjedovati, ali ponašanja izvan zakona ne mogu ostati bez reakcije države. Zakon ulice neće proći", poručio je premijer.

Dodao je kako su sve manifestacije bile pod policijskim nadzorom te da je država reagirala odgovorno.

"U Zagrebu se ništa nije dogodilo, osim uzvikivanja parola. Split je bio osiguran, ništa se nije dogodilo na prosvjedu. Kao i u ranijim krizama, država pokazuje snagu i spremnost reagirati."

Osuda ustaških pokliča

Premijer je osudio sve učestalije pokliče "Za dom spremni", istaknuvši kako taj problem traje godinama.

"To je problem koji postoji puno duže, i u vrijeme Milanovića i Račana. Ta je tema stalno prisutna, a ljevica na njoj previše jaše", rekao je Plenković.

O slučaju Gabrijele Žalac

Na pitanje o bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac, koja je danas krenula na odsluženje zatvorske kazne, Plenković je rekao kako mu je žao što je do toga došlo.

"Znam za tu informaciju. Ona više nije članica HDZ-a. Očito je procijenila da joj je ova vrsta nagodbe bolja od dugog sudskog postupka. Šteta da se to dogodilo", izjavio je premijer.

