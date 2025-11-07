HDZ priopćenjima gasi požar oko nasilja: Javili se branitelji, utemeljitelji, stranačka mladež

Uoči sutrašnjeg prosvjeda u Splitu u organizaciji Torcide, zbog uhićenja nasilnika koji su u ponedjeljak navečer prekinuli Dane srpske kulture i ustaškim pozdravima plašili okupljene, oglasilo se više HDZ-ovih tijela i zajednica. Sadržaj njihovih priopćenja je u mnogočemu sličan - osuđuju nasilje i netoleranciju, pozivaju na mir, ali usput 'potkače' ljevicu i krivicu stavljaju na nju.

Mladež HDZ-a oglasila se na društvenim mrežama.

- Mladež HDZ-a osuđuje nasilni čin prema djeci i umirovljenicima tijekom održavanja kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu. Pozivamo sve naše sugrađane, a osobito mlade ljude, na odgovornost i smirivanje tenzija koje nikome ne donose dobro. Upravo lijeva oporba stalnim nametanjem lažnih etiketa o “ustaštvu” i vrijeđanjem hrvatskih branitelja da su “zabranitelji” pridonosi polarizaciji u društvu.

Vlada Republike Hrvatske koju već deset godina predvodi Hrvatska demokratska zajednica s partnerima, uključujući i predstavnike nacionalnih manjina, država je jednakih prilika za sve građane, u kojoj se svi trebaju osjećati sigurno. Odgovornost prema nacionalnim manjinama u našem društvu važna je i radi zaštite interesa Hrvata koji su manjina u drugim zemljima, osobito u neposrednom susjedstvu.

Uz osudu svakog oblika nasilja, Mladež se zalaže za izgradnju društva dijaloga i uvažavanja raznolikosti, nasuprot društvenim podjelama koje ugrožavaju hrvatsku budućnost u nesigurnom globalnom okruženju - objavili su.

Oglasila se i Zajednica branitelja HDZ-a Gojko Šušak.

- U Domovinskom ratu izborili smo se za slobodu i demokraciju - da svatko ima pravo iskazivati svoje mišljenje i svoju pripadnost. Izlaskom iz komunizma i pobjedom nad još jednim totalitarnim sustavom - velikosrpskim fašizmom - 90-ih godina prošlog stoljeća oslobodili smo se okova upravo takvih zabrana. Stoga osuđujemo i nedavni prekid manjinske folklorne smotre u Splitu. Borili smo se za Hrvatsku u kojoj će se svi građani osjećati sigurno - neovisno o političkom opredjeljenju ili pripadnosti. Isto tako, najoštrije osuđujemo ljevičarske nasrtaje na osjećaje hrvatskih branitelja i na vrijednosti Domovinskog rata, ali i pokušaje da se zabrani sutrašnji Torcidin prosvjed - u čemu su uvredama prednjačili ideološki agresivci Ivica Puljak i Bojan Ivošević. Vjerujemo da će sutrašnji prosvjed Torcide biti miran i dostojanstven. Ljevica je u proteklom razdoblju nastojala izjednačiti Republiku Hrvatsku i NDH, hrvatske branitelje i ustaše, dr. Franju Tuđmana i Antu Pavelića, Domovinski rat i II. Svjetski rat, Jasenovac i Katoličku Crkvu. Za njih je sve to - isto. S jedne strane imamo lijevu oporbu koja stvara histeriju u društvu i ponižava domoljubne osjećaje velikog broja ljudi - a s druge strane odgovornu politiku HDZ-a pod vodstvom Andreja Plenkovića koja je nakon predsjednika Franje Tuđmana i ratnog ministra obrane Gojka Šuška ostvarila najveće iskorake za hrvatske branitelje, Hrvatsku vojsku i policiju - stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Miljenko Filipović.

Priopćenje je poslala i Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman:

- Imamo pravo biti posebno osjetljivi u vremenu Vukovara i Škabrnje, nemamo pravo zasjeniti njihovu žrtvu događajem na razini mjesne zajednice. U protivnom, što god činili, nekritički osuđivali ili branili incident, pretvaramo žrtvu Vukovara i Škabrnje u „žrtvene jarce“ vlastitih predrasuda i emocija.

Split nije osramoćen pred civilizacijskim očima cijelog svijeta kako to kaže propali splitski gradonačelnik Ivica Puljak i politički higijeničari s ljevice koji žive od incidenata i na njima pokušavaju graditi nove laži protiv Hrvatske! Dogodio se incident za koji će se utvrditi odgovornost. I pri tome nema „dvostrukih standarda“, pred zakonom su svi isti. Osjećaj da netko u Hrvatskoj nema jednak status, jednaku zaštitu i dostojanstvo kao netko drugi je vrlo opasan, a sada smo vidjeli da ga nemaju samo neki pripadnici srpske nacionalne manjine nego i dio pripadnika većinskog hrvatskog naroda. A kada je koloplet takvih osjećaja u igri događa se i koloplet reakcija koje takve osjećaje produbljuju.

Vrijednosti na kojima je nastala slobodna, neovisna i samostalna Hrvatska treba zaštititi, a to će se dogoditi kada se utvrdi što se točno dogodilo u pravnom postupku. Nitko ne kriminalizira ljude koji su stvarali Hrvatsku niti nad njima provodi represiju, ali je promašeno tvrditi da se nacionalni identitet može graditi i jačati napadima na druge. On se gradi na temeljima istine i pravde koja je, u to smo se uvjerili i sami, uvijek prva žrtva svakog nasilja.

Dezorijentirana ljevica pokušava iskoristiti ovu situaciju za nalaženje još kojeg „ustaše“ i ponovno plasiranje teze o ustašizaciji Hrvatske priželjkujući da ih sutra u Splitu netko iz inata pozdravi sa „ZA DOM SPREMNI!“ Nemojte željama takvih izlaziti u susret! To nismo mi, to nije pobjednička hrvatska vojska, to nije Hrvatska!

Zajednica utemeljitelja poziva sve da pazimo što proglašavamo izrazom hrvatskog domoljublja kojeg su pokazivali naši branitelji i da budemo oprezni kada koristimo slobodu koju su nam svojom žrtvom omogućili. Zapitajmo se tko proizvodi političku sliku „srpske ugroženosti u Splitu“ ili „hrvatske ugroženosti u hrvatskoj državi“ i tko im u tome pomaže.

Hrvatski ljudi koji se s tom žrtvom identificiraju moraju se identificirati i sa slobodom koja je na toj žrtvi izborena za sve i prisjetiti se, pogotovo ako su i sami bili branitelji, što je bio ideal stvaranja Hrvatske države, njezine slobode i demokracije.

Čuvajmo se svake političke manipulacije koja računa na to da ćemo izgubiti iz vida kako smo i zašto smo pobijedili. Nasuprot lažnim moralistima s ljevice koji počesto koriste situacije za plasiranje teza o ustašizaciji, ne trebaju nam oni koji će im iz inata reći da jesu takvi - samo kako bi se s njima obračunavali. Slažemo se da treba zaštititi emociju hrvatskog naroda u danima kada su one najizraženije, a to su dani pijeteta za poginule u Domovinskom ratu, ali odbijamo svaku primisao da uz pijetet ide bilo kakav oblik nasilja. Pozivamo sve da zastanu, da ne stvaraju atmosferu u kojoj bi neka nova grupa bilo kojeg ideološkog profila, ili neki novi „vuk samotnjak“ bilo koje provenijencije ugrozio, i to na puno dramatičniji način, bilo koga u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj - zaključuju u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra