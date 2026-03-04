Andrija Jarak: 'Zaparala mi je uši Mlađanova rečenica...'

Na Županijskom sudu u Varaždinu u srijedu je, uz pojačane mjere osiguranja, počelo suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu, protiv kojeg je krajem prosinca prošle godine potvrđena optužnica zbog više kaznenih djela, među kojima su poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašteni pristup računalnim sustavima. Tijekom rasprave Mlađan je predložio da se kao svjedok pozove i novinar Andrija Jarak, jedan od autora RTL-ove emisije „Dosje Jarak“, u kojoj je Mlađanov kum Željko Bijelić govorio o slučaju. Jarak je za RTL poručio da ga taj potez nije iznenadio.

- Ni najmanje me nije iznenadilo, jer je pravo okrivljenika predlagati svjedoke koje hoće. Očito on i njegova obrana smatraju da bi moje svjedočenje moglo biti važno. Sud još nije odlučio o tom zahtjevu, a ako me prihvati kao svjedoka, naravno da ću se odazvati i u sudnici ispričati sve što znam o ovom slučaju - rekao je Jarak.

Govoreći o Mlađanovoj obrani, Jarak je posebno izdvojio jednu izjavu optuženika.

- Zaparala mi je uši njegova rečenica: ‘Možda sam loš pisac, ali takvih je pola hrvatskih novinara; kad bi se za to sudilo, jeli bi sa mnom grah u Lepoglavi’. Mi smo u emisiji imali priliku uvjeriti se u njegove ‘vještine’. Imali smo uvid u dnevnik u kojem je vrlo eksplicitno objašnjavao kako bi svojoj supruzi vadio dijete iz utrobe, kako bi mlio kosti te lomio ruke, noge i šake. To smo sve objavili - rekao je.

Dodao je kako je optuženik u svojim zapisima vrlo detaljno opisivao nasilje te da se, prema njegovu mišljenju, ne radi o pitanju lošeg pisanja, nego o mnogo ozbiljnijim stvarima.

Sud je ujedno zatražio i neobjavljene snimke emisije „Dosje Jarak“, a Jarak je istaknuo da će redakcija u potpunosti surađivati sa sudom.

- Borili smo se, i ja osobno, za pravnu državu. Naravno da ćemo udovoljiti zahtjevu suda i dostaviti sve snimke. Uostalom, nakon što smo objavili emisiju na platformi Voyo, dali smo Državnom odvjetništvu na uvid snimku emisije, a tako ćemo napraviti i ovaj put. Sve snimke koje imamo apsolutno ćemo dostaviti, nemamo nikakav problem s time - poručio je.

O slučaju je govorio i Mlađanov kum Željko Bijelić, koji je u emisiji javno iznio svoja saznanja bez zaštite identiteta. Prema Jarkovim riječima, Bijelić će se također odazvati sudu.

- Razgovarao sam s gospodinom Bijelićem. Rekao mi je da će se odazvati pozivu za svjedočenje, doći u sudnicu u Varaždin te govoriti otvoreno, jasno i glasno, baš kao što je govorio u našoj emisiji - rekao je Jarak.

Podsjetio je i na težinu zločina za koje je Mlađan već pravomoćno osuđen.

- Riječ je o gospodinu koji je pravomoćno osuđen za tri teška ubojstva. Ubio je djevojčicu od 16 godina, pucao joj u glavu; ubio je umirovljenika u garaži koji je popravljao automobil i, pazi sad, ranio policijskog specijalca, a onda ga dokrajčio s još nekoliko hitaca dok je ležao na podu - rekao je Jarak.

Dodao je kako se uz ta djela vežu i otmica te niz incidenata koje je Mlađan počinio tijekom boravka u zatvoru. Unatoč težini slučaja, Jarak kaže da nema straha u vezi s radom na ovoj priči.

- Mislim da Hrvatska iz 2026. godine nije Hrvatska iz 1996. ili 1999. Mislim da je Hrvatska danas uređena pravna država... imamo ozbiljan sigurnosni sustav i taj sustav radi - rekao je.

Govoreći o samom slučaju, istaknuo je kako ga smatra ozbiljnim sigurnosnim pitanjem.

- Nemam ništa osobno protiv Srđana Mlađana, ali i dalje tvrdim ono što sam rekao prvi dan kad sam počeo raditi ovu priču: riječ je o prvorazrednom sigurnosnom problemu za ovu zemlju - kazao je.

Na pitanje kakav epilog očekuje, Jarak je rekao da vjeruje hrvatskom pravosuđu.

- Nemam staklenu kuglu i loš sam prognozer, ali vjerujem hrvatskom pravosuđu... uvjeren sam da će na kraju sud presuditi po pravu i pravdi - zaključio je.