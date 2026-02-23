Anušić: 'Dnevna politika ne smije štetiti hrvatskoj vojsci'

Ministar obrane Ivan Anušić objavio je u ponedjeljak na društvenim mrežama da bi predsjednik Zoran Milanović "trebao razumjeti da su interesi Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega" te da dnevno politički manevri štete hrvatskoj vojsci, nakon što je predsjednik proglasio potencijalne dogovore Anušića u Tel Avivu "neprovedivima".

"Predsjednik Milanović trebao bi razumjeti da su interesi Republike Hrvatske i hrvatskog naroda iznad svega, posebno iznad dnevno političkih manevara koji su, u prvom redu, na štetu Hrvatske vojske", napisao je Anušić u objavi na Facebooku u kojoj je poručio da je Izrael posjetio kao potpredsjednik vlade i ministar obrane te ponovio da pripadnici Oružanih snaga RH "nisu dio delegacije Ministarstva obrane u posjeti Izraelu i izraelskom ministru obrane Israelu Katzu".

Milanović je u ponedjeljak odbacio mogućnost bilo kakve suradnje hrvatske vojske s Izraelom zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i njihovog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, proglasivši potencijalne dogovore Anušića u Tel Avivu "neprovedivima".

"Odgovornost je predsjednika Vlade da na vrijeme reagira te postupi u skladu s interesima Republike Hrvatske. A hrvatski su interesi suradnja sa saveznicima iz NATO-a i istovremeno jačanje kapaciteta hrvatske industrije za posredno ili direktno sudjelovanje u proizvodnji vojne opreme", zaključuje se u priopćenju s Pantovčaka.

Predsjedniku je ranije odgovorio i premijer Andrej Plenković, poručivši mu da je Anušić u Izraelu kao političar, a ne vojnik. Plenković je također dodao da vlada uspostavlja suradnju "sa svim zemljama koje su nam bitne".

Anušić boravi u službenom posjetu Izraelu, a danas je s izraelskim kolegom razgovarao o sustavu aktivne zaštite Trophy, integralnog dijela njemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2 A8.

"Izraelska strana odobrila je izvoznu dozvolu za sustav Trophy koji tenk Leopard 2 A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Iako je ovaj bilateralni sastanak bio dogovoren prije odobrenja te dozvole, u međuvremenu je bio odgođen zbog objektivnih okolnosti, i održan je danas. Ovaj posjet Izraelu zaokružuje nabavu 44 Leoparda 2 A8 u sklopu nikad veće modernizacije i opremanja Hrvatske vojske, sve u cilju veće sigurnosti hrvatskog naroda i hrvatske države", naglasio je Anušić u objavi na društvenim mrežama.