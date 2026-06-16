Anušić: Nastavljamo podupirati hrvatsku obrambenu industriju

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, koji sudjeluje na dvodnevnom pariškom međunarodnom sajmu obrane i sigurnosti Eurosatory 2026., poručio je iz Pariza da će ministarstvo obrane i vlada nastaviti snažno podupirati hrvatsku obrambenu industriju. „Hrvatska nije netko tko samo nabavlja naoružanje i vojnu opremu, nego proizvodimo visokokvalitetna tehnološka rješenja i proizvode naše obrambene industrije plasiramo na međunarodno tržište. Ministarstvo obrane i Vlada Republike Hrvatske i dalje će snažno podupirati hrvatsku obrambenu industriju koja u geopolitički izazovnim vremenima pridonosi nacionalnoj sigurnosti, ali i razvoju našeg gospodarstva“, prenio je MORH u priopćenju Anušićevu poruku danu prilikom obilaska hrvatskog nacionalnog izložbenog prostora na Eurosatoryju. Na marginama pariškog Eurosatoryja 2026., ministar Anušić održao je bilateralne sastanke s potpredsjednikom Vlade i ministrom obrane Slovačke Republike Robertom Kaliňákom, zamjenikom ministra obrane Republike Koreje Chongdaeom Wonom te s predsjednikom uprave tvrtke Rheinmetall Arminom Pappergerom.

Kao što je ranije najavljeno, sa slovačkim ministrom Kaliňákom danas je Anušić potpisao sporazum o suradnji koji slovačkoj strani omogućuje da s MORH-om zajednički nabavi borbeno-zaštitne kacige hrvatske tvrtke Šestan-Busch, dok je Hrvatskoj omogućena zajednička nabava streljiva različitih kalibara sa slovačkim ministarstvom obrane.

Ministar Anušić također se sastao s predstavnicima više domaćih i stranih obrambenih tvrtki.

Hrvatskim obrambenim tvrtkama omogućen je zajednički nastup na Eurosatoryju 2026. i drugim važnim međunarodnim sajmovima vojne opreme i sigurnosti zahvaljujući sporazumu koji su potpisali ministarstvo obrane, ministarstvo gospodarstva, Hrvatska gospodarska komora i Agencija Alan.

Prema podacima HGK-a, na Eurosatoryju 2026. prisutno je 38 hrvatskih tvrtki, od čega 31 zajedno nastupa i predstavlja svoje proizvode i sposobnosti na hrvatskom nacionalnom izložbenom prostoru.