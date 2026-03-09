Obavijesti

KRITIKE ZBOG POSJETE IZRAELU

Anušić o Milanovićevoj prozivci: Koje moje grijehe. Koje ja grijehe trebam ikome okajavati

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 12 min
Anušić o Milanovićevoj prozivci: Koje moje grijehe. Koje ja grijehe trebam ikome okajavati
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Na pitanje je li se predsjednik države raspitivao oko uvođenja vojnog roka, ministar je rekao da nije, odnosno da barem njega nije ništa pitao.

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je u ponedjeljak da je bio u Izraelu i da će otići ponovno te istaknuo da ga ne zanimaju politički motivirani komentari, odgovorivši tako predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga RH Zoranu Milanoviću koji mu je zamjerio taj odlazak.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ministar Anušić rekao je, gostujući u Dnevniku Nove TV, da se kao država moramo pripremati i raditi, jačati naše oružane snage i sustave i da je Bliski istok puno bliže nego što mislimo. Rekao je i da ne postoji apsolutna sigurnost te da to ne mogu jamčiti ni druge zemlje, među kojima je i Izrael, koji ima najbolju i najjaču protuzračnu obranu s čeličnom kupolom.

Na novinarsku napomenu da predsjednik države brani suradnju s Izraelom i da mu je zamjerio što je išao u tu zemlju da bi, kako je kazao Milanović "okajao svoje grijehe", Anušić je odgovorio protupitanjem.

"Koje moje grijehe? Koje ja grijehe trebam ikome okajavati? Ako je on to rekao, ja bih volio njega u četiri oka ili pred kamerama vašim da se pozovemo u studio, pa da mi objasni koji su moji grijesi, a koji su njegovi grijesi. Ja ne okajavam nikakve moje grijehe. Ono što sam radio i činio, radit ću ponovno i činit ću ponovno", izjavio je ministar obrane.

Podsjetimo, Milanović je žestoko kritizirao Anušića i njegov posjet Izraelu, pisao je Dnevnik.hr.

"Previše se dernja i arlauče na kulturno javnim manifestacijama i nekakvi pokliči iz Drugog svjetskog rata pa tamo ide po nekakvo okajanje grijeha", kazao je krajem veljače Milanović i dodao

- To što je izraelska vojska napravila u Gazi je stravično, s takvom vojskom hrvatska vojska neće surađivati

Natrag na Anušića. Kazao je i da je otišao u Izrael i da će otići ponovno jer s tom državom surađujemo i radimo na zajedničkim tehnologijama zato što želimo čuti njihova iskustva. Upitan je i jesu li ga Izraelci pitali za odlaske na koncerte Marka Perkovića Thompsona.

"Pa njima je Marko Perković Thompson bitan koliko nama lanjski snijeg. Nemojmo se mi sami lupati čekićem po glavi cijelo vrijeme", odgovorio je Anušić.

Na pitanje je li se predsjednik države raspitivao oko uvođenja vojnog roka, ministar je rekao da nije, odnosno da barem njega nije ništa pitao.

Anušić je istaknuo da je odlična vijest to što samo jedan posto mladih ima priziv savjesti i da je to iznad svih očekivanja.

Tvrdi i da zasad nema potrebe da temeljno vojno osposobljavanje bude dulje od dva mjeseca. Naglasio je i kako će mladi ljudi koji ulaze u vojsku služiti svojoj domovini, ne nekom drugom i nikakvim ratovima, da to nije nikad bio smisao niti namjera i da to nikad nitko nije javno rekao.

