VIDEO Službeno počeo vojni rok, ročnik: 'Prijavio sam se sam, želim naučiti korisne vještine'

Na temeljno vojno osposobljavanje danas je 800 ročnika i ročnica ušlo u tri hrvatske vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi. Trajat će dva mjeseca i primat će plaću u iznosu od oko 1100 eura neto, a priznaje im se i dva mjeseca radnog staža. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Ivan Anušić se u Slunju obratio medijima i ročnicima.

- Danas završavamo, odnosno započinjemo veliki projekt koji se pripremao godinama, a riječ je o temeljnom vojnom osposobljavanju prvih ročnika. Danas smo ovdje započeli s provedbom tog programa nakon 11. kolovoza. oko 200 mladića i djevojaka koji započinju svoju obuku. Kao što vidite, vojarna je spremna za njihov dolazak. Ovo je svakako važan i odgovoran trenutak, ali i znak dobre svijesti i spremnosti mladih ljudi - rekao je Anušić te dodao kako smatra da je priprema za temeljno vojno osposobljavanje provedena kvalitetno i profesionalno.

Na pitanje o dojmovima nakon tog susreta rekao je da je vrlo zadovoljan. Odaziv je iznad 90 posto, kako kaže to je odličan znak i pokazuje da će ovaj projekt biti uspješan.

- Danas smo započeli proces koji će se nastaviti razvijati, a ovi mladi ljudi imaju priliku steći vrijedna znanja i iskustva - zaključio je.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid rekao je kako se radi o generaciji 18-godišnjaka koji do sada nisu prošli nikakvo vojno osposobljavanje. To je, naravno, imalo negativne implikacije na popunu, ali i na dobnu strukturu pričuvne komponente.

- Kroz temeljno vojno osposobljavanje ovi će ročnici dobiti novu vrijednost u smislu specifičnih znanja, vještina i kompetencija koje će steći tijekom obuke. Također će podići svoju psihofizičku spremnost na znatno višu razinu. Ono što ih očekuje jest jedno vrijedno i korisno iskustvo kojeg će se, vjerujem, rado prisjećati kroz život. Od ročnika koje smo danas imali priliku upoznati, susresti i pozdraviti, te im poželjeti dobrodošlicu, važno je naglasiti da je riječ o mladim ljudima koji su vrlo motivirani za izazove koji ih očekuju u ovih osam tjedana. Smatram da su apsolutno spremni proći cjelokupan proces temeljnog vojnog osposobljavanja i dosegnuti standarde i ciljeve koje smo postavili - rekao je pa usporedio vojni rok iz njegovog vremena.

- Ako usporedim to s vojnim rokom koji sam ja služio, razlika je velika. Ja sam služio vojni rok 12 mjeseci i pristup je tada bio potpuno drugačiji. Nije bilo toliko usmjerenosti na samog čovjeka i na to kako se on osjeća, nego je odnos nadređenih prema nama kao mladim vojnicima bio znatno stroži i zahtjevniji.

Danas je to jedna drugačija dimenzija. Naš nastavni plan i program je moderan, usmjeren na mlade ljude, njihove potrebe i interese. Cilj je da postignu standarde koje očekujemo, razviju sposobnosti i vještine kako bi mogli služiti u pričuvnom sastavu, ali i, ako se odluče, nastaviti karijeru u Oružanim snagama - zaključio je Kundid.

'Javit ću se kući čim će biti dopušteno'

Novinari su razgovarali i s Erikom iz Karlovca, ročnikom koji je stigao na temeljno vojno osposobljavanje. Na pitanje gdje mu je krevet, pokazao je svoje mjesto u spavaonici i rekao da se još privikava na novi prostor, ali vjeruje da će se brzo snaći.

Ispričao je i da se već čuo s obitelji te da su mu roditelji i rođaci poželjeli sreću i dali podršku. Dodao je da još ne zna koliko će smjeti koristiti mobitel, ali planira poslati fotografiju i javiti se kući čim sazna kada će to biti dopušteno. Na pitanje je li se sam prijavio ili je pozvan, rekao je da se prijavio dobrovoljno jer želi naučiti vještine koje smatra korisnima za život. Posebno ga zanimaju preživljavanje u prirodi, rukovanje oružjem, komunikacije i moderne tehnologije - rekao je Erik iz Karlovca.