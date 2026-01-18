Obavijesti

News

Komentari 0
KOMEMORACIJA STRAŠNOG ZLOČINA

Apel SNV-a institucijama Srbije i Hrvatske: Surađujte u predmetima ratnih zločina

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Apel SNV-a institucijama Srbije i Hrvatske: Surađujte u predmetima ratnih zločina
Zagreb: Primanje u prigodi pravoslavnog Božića priredilo je Srpsko narodno vijeće | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uz mještane i članove obitelji Čengić, predstavnici SNV-a i SDSS-a u Erveniku su položili vijence za oca Dragu, majku Nevenku i njihovo dvoje malodobne djece Slobodana (11) i Gorana (4)

Admiral

Predstavnici Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u nedjelju su sudjelovali na komemoraciji u povodu 34. obljetnice ubojstva hrvatske obitelji Čengić, prilikom čega je SNV pozvao institucije Srbije i Hrvatske da surađuju u predmetima ratnih zločina.

- SNV poziva odgovorne u policiji i Državnom odvjetništvu RH na poduzimanje svih potrebnih mjera kojima bi se osigurala dostupnost optuženih ili osuđenih ratnih zločinaca, a republike Srbiju i Hrvatsku da obnove regionalnu suradnju u predmetima u kojima postoje saznanja o prebivalištu osoba koje su osuđene ili su pod sumnjom da su počinile ratni zločin - poručili su iz SNV-a.

Uz mještane i članove obitelji Čengić, predstavnici SNV-a i SDSS-a u Erveniku su položili vijence za oca Dragu, majku Nevenku i njihovo dvoje malodobne djece Slobodana (11) i Gorana (4).

OPASNOST OD BIJEGA ŽDO Rijeka: Muškarac optužen da je 1992. ubio hrvatskog civila
ŽDO Rijeka: Muškarac optužen da je 1992. ubio hrvatskog civila

Početkom 1992. pripadnici srpskih paravojnih postrojbi "Krajina", grupe od tridesetak krajinskih milicajaca, duže su vrijeme terorizirali nesrpsko stanovništvo na tada okupiranom području Ervenika, pljačkajući i paleći njihove kuće s ciljem njihova trajnog protjerivanja, naveli su iz SNV-a.

Najveći zločin u tom kraju dogodio se na današnji dan prije 34 godine kada je u zaseoku Šašićima kod Ervenika ubijena cijela obitelj Čengić. 

- Pripadnici spomenutih paravojnih postrojbi, 18. siječnja 1992. godine u osvetničkom pohodu dolaze do kuće obitelji Čengić, gdje kroz nasilje i teror nad nedužnim civilima bešćutno likvidiraju Dragu i njegova 11-godišnjeg sina Slobodana, nakon čega cijevi usmjeravaju prema Nevenki koja je u naručju držala četverogodišnjeg Gorana. Kuća obitelji Čengić je zapaljena, kao i domovi ostalih erveničkih Hrvata - naveo je SNV.

ZLOČIN U BANSKOJ SELNICI Nova optužnica protiv bivšeg šefa SDSS-a u Topuskom. Ćelapa terete da je ubio civila 1992.
Nova optužnica protiv bivšeg šefa SDSS-a u Topuskom. Ćelapa terete da je ubio civila 1992.

Presudom Okružnog suda u Šibeniku i Vrhovnog suda RH od 19. kolovoza 1993. godine, osuđeno je osam okrivljenika. Drugooptuženog u navedenom sudskom postupku izručila je Velika Britanija 11. studenoga 2008. godine, dok su ostali osuđeni u odsutnosti, još uvijek nedostupni hrvatskom pravosuđu. 

ZLOČINI U ŽEPČU Potvrđena optužnica protiv Mirsada Šestića: Terete ga za ratne zločine nad Hrvatima
Potvrđena optužnica protiv Mirsada Šestića: Terete ga za ratne zločine nad Hrvatima

- Usprkos egzistiranju osuđujuće pravomoćne presude, osuđeni su i dalje na slobodi što i u ovom konkretnom slučaju ratnog zločina predstavlja de facto amnestiju odgovornih za kazneno djelo ratnog zločina - upozorio je SNV, koji je tom prilikom poslao apel institucijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'
SVE GLASNIJE PRIJETNJE SAD-A

Milanović: 'Postoji prihvatljivo rješenje za Grenland, prisjetimo se modela iz doba Hladnog rata'

Milanović je naglasio pravo Grenlanđana na samoodređenje, istaknuvši kako nikakav sigurnosni razlog ne može biti iznad toga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026