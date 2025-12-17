'APN u četvrtak raspisuje poziv za program priuštivog najma'

Premijer Andrej Plenković najavio je na sjednici Vlade u srijedu kako će Agencija za promet nekretninama (APN) sutra raspisati javni poziv za vlasnike stambenih nekretnina koje nisu korištene najmanje dvije godine, a koji se žele uključiti u program priuštivog najma. "Sada imate priliku sklopiti ugovor s APN-om, koji će preuzeti brigu o nekretnini, pronaći najmoprimce, voditi računa o vašoj pravnoj sigurnosti, dobit ćete sredstva u dva navrata i to unaprijed i na taj način ste mirni, nekretnina je u funkciji, a mladi i mlade obitelji će lakše doći do priuštivog najma, osobito u velikim gradovima", poručio je premijer građanima.

To je jedan od najvažnijih elemenata koji ima svoju dimenziju jačanja i demografske politike i prirodnog priraštaja, dodao je.

U tom je kontekstu istaknuo kako je Hrvatska i korak ispred Europske komisije s obzirom na to da je već donijela svoj nacionalni plan stambenog zbrinjavanja, dok je EK jučer objavila Europski plan priuštivog stanovanja.

"Dobro je da je EK prepoznala problem koji je očit u brojnim državama članicama. Naš plan kompatibilan je s EK, osobito u regulaciji kratkoročnog najma, povećanja ponude i aktivacije praznih stanova, održivosti i energetske učinkovitosti stanova, jednostavnijeg prostornog planiranja za veću dostupnost zemljišta", rekao je te posebno naglasio prostorno planiranje.

"Dva zakona koja su izazvala šušur u Saboru i javnosti su u svojoj namjeri, između ostalog, doneseni da bismo omogućili izgradnju stanova u kontekstu politike priuštivog stanovanja za mlade u urbanim sredinama. Svi oni koji su ih podržali, nisu podržali nikakvu izmišljenu otimačinu, kao što dio lijeve oporbe nastoji prikazati, nema tu nikakve otimačine ni nasilnog mehanizma kojem bi mogao nekome utjecati na pravo vlasništva", naglasio je.

Ministrima je uputio poruku da u svim prigodama tumače "bit ovih zakona" - o gradnji i prostornom uređenju.

U petak kreće isplata godišnjeg dodatka za oko 1,2 mil. umirovljenika

Plenković je najavio i kako u petak 19. prosinca kreće isplata godišnjeg dodatka za oko 1,2 milijuna umirovljenika. "Ova mjera je novo pravo koje je ustanovila naša Vlada i naša većina u dijalogu s Hrvatskom strankom umirovljenika, Sindikatom i Maticom umirovljenika. Riječ je o vrlo snažnom doprinosu ukupnog prihoda naših umirovljena, za što je izdvojeno u ovoj godini čak 217 milijuna eura", kazao je.

Osvrnuo se i na slučajeve femicida i ubojstvo 19. žene u ovoj godini, ponovivši kako je Hrvatska jedina uz Maltu, Cipar, Belgiju i Italiju koja je u svoj Kazneni zakon uvrstila kazneno djelo femicida te je ponovno pozvao sudove da iskoriste sve omogućene alate za strože kazne počiniteljima, ali i pojačaju napore u prevenciji kako se od evidentiranog zlostavljača ne bi došlo do situacije ubojice.

"Trebamo biti u društvu tolerantniji, jačati obitelj u jednom pozitivnom smislu, ali isto tako i u smislu kazni i djelovanja sudova, koje će onda pridonijeti tome da bude manje ovakvih kaznenih djela", istaknuo je.

Izmjene tri zakona povezana s izlaganjem azbestu na radu

Vlada je sa sjednice u srijedu u Hrvatski sabor uputila izmjene tri zakona vezana uz radnike profesionalno izložene azbestu kojima se proširuje popis bolesti povezanih s izlaganjem azbestu na radu, a samim time i pravo na novčanu naknadu. Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu usklađuje se s EU Direktivom te se proširuje popis bolesti i na maligne tumore dišnog sustava uzrokovane azbestom (pluća, bronha, grkljana), jajnika i probavnog sustava (ždrijela, želuca, debelog crijeva i rektuma), uz bolesti dišnog sustava uzrokovane azbestom (azbestoza pluća i plak poplućnice, difuzna zadebljanja poplućnice, kronični pleuralni izljev) i mezoteliom seroznih membrana.

Vlada je, uz to, izmijenila i zakone o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu te o listi profesionalnih bolesti. U Zakonu o obeštećenju radnika dopunjuje se popis bolesti za koje je utvrđeno da mogu biti posljedica izloženosti slobodnim vlaknima pa se tako pravo na novčanu naknadu proširuje i za bolesti, ne samo karcinoma pluća, nego i bronha i grkljana te ždrijela, želuca, debelog crijeva i rektuma.

Također, pojednostavljuje se postupak isplate novčanih naknada predviđanjem isplate cjelokupnog iznosa odmah po pravomoćnosti rješenja Povjerenstva, umjesto obročne isplate kroz tri godine. U tu svrhu u proračunu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2026. godinu osigurano je 357.370 eura, za 2027. godinu 268.076 te za 2028. godinu 178.783 eura.

Prijedlogom Zakona o listi profesionalnih bolesti ta se lista proširuje i na rak probavnih organa i rak jajnika kao profesionalne bolesti uzrokovane izlaganjem azbestu. Ovim se izmjenama uspostavlja i pravna osnova za priznavanje svih relevantnih profesionalnih bolesti uzrokovanih izlaganjem azbestu, čime se omogućuje oboljelim radnicima ostvarivanje prava iz sustava zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. Također, propisuje se primjena važećih posebnih zakona za utvrđivanje staža osiguranja s povećanim trajanjem, čime se uklanja dosadašnja pravna nesigurnost i pojednostavljuje primjena propisa. Na taj način povećava se pravna sigurnost i učinkovitost postupaka utvrđivanja profesionalnih bolesti te se osigurava zaštita prava osiguranika.

Vlada je na sjednici donijela Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine, odnosno za razdoblje do 2027. godine.

"Novi trogodišnji Akcijski plan sadrži ukupno 15 konkretnih mjera, a ako gledamo ukupni indikativni iznos do kraja provedbe je 173,7 milijuna eura", kazao je ministar pravosuđa, javne uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Naveo je kako se Akcijskim planom, između ostalog, predviđa da će do kraja 2027. godine administrativno rasterećenje doseći 40 posto, dok će ukupne troškovne olakšice za gospodarstvo dosegnuti 770 milijuna eura.

"Preko 50 posto jedinica lokalne i područne samouprave bit će uključeno u zajedničko obavljanje poslova lokalne samouprave. To su najvažnije točke iz plana", dodao je.