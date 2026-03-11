Femicid je vrlo često rezultat dugogodišnjeg, sustavnog zlostavljanja, maltretiranja žene samo zato što je žena - za njega drugotna, slabija, njegova sluškinja, imovina, kao da je kuća, auto ili stroj, njegov otirač, vreća za boks
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ
Apsurd je da žene čine polovicu stanovništva, a drugotne su
U Gospiću su ubijene dvije žene starije dobi, baka i majka uhićenog. Što ga je nagnalo na taj stravičan čin još nije poznato, kao ni to je li riječ o femicidu, rodno uvjetovanom ubojstvu žena zato što su - žene. Kako se doznaje, osumnjičeni je bio otprije poznat policiji.
