KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+

Apsurd je da žene čine polovicu stanovništva, a drugotne su

Piše Bojana Mrvoš,
Foto: Hrvoje Kostelac

Femicid je vrlo često rezultat dugogodišnjeg, sustavnog zlostavljanja, maltretiranja žene samo zato što je žena - za njega drugotna, slabija, njegova sluškinja, imovina, kao da je kuća, auto ili stroj, njegov otirač, vreća za boks

U Gospiću su ubijene dvije žene starije dobi, baka i majka uhićenog. Što ga je nagnalo na taj stravičan čin još nije poznato, kao ni to je li riječ o femicidu, rodno uvjetovanom ubojstvu žena zato što su - žene. Kako se doznaje, osumnjičeni je bio otprije poznat policiji.

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

