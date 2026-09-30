Šef žirija za Maksimir: Rad je trijumfalan, eureka! Plenković? Čitam i ne mogu vjerovati

Predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić gostovao je kod u N1 Studiju uživo, gdje je odgovorio na ključna pitanja o pobjedničkom rješenju - od povezanosti i razina tribina do statike - te na najavu premijera Andreja Plenkovića da bi natječaj trebalo poništiti.

Pobjedničko rješenje ne predviđa zatvorenu arenu, već između tribina ostavlja velike otvore prema okolnom prostoru. Toma Plejić kaže da je upravo namjera bila ostaviti prostor arhitektima za interpretaciju.

- Postoji jedna tradicija, možda u zadnjih 20-ak godina, dobrih projekata zatvorenih tribina. Često se spominje Allianz Arena Herzog & de Meurona u Münchenu, koja je briljantan primjer. Međutim, to su arene na periferiji, uz neke brze obilaznice gradova i tako dalje. Ova je situacija uzbudljiva zato što se nalazi u centru grada i u prekrasnoj šumi, u prekrasnom isplaniranom parku, gradskoj šumi - ističe Plejić.

Zagreb: Svečana dodjela Nagrade "Vladimir Nazor" | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ističe da je kod natječaja bilo važno ostaviti slobodu natjecateljima da interpretiraju stadion i njegov odnos prema gradu.

- U natječajnom programu jasno stoji: potrebno je iskonstruirati kohezivnu strukturu. Nigdje ne piše niti kontinuirano, niti kompletno zatvorenu, niti potpuno zatvorenu strukturu - dodao je i pobjedničko rješenje usporedio je s „gnijezdom“ čije pukotine omogućavaju povezivanje stadiona s gradom i Maksimirom. To gnijezdo ima pukotine i te pukotine ostvaruju specijalnu situaciju, ostvaruju prisutnost i događaja u gradu i prekrasnog parka u tom događaju, u tom spektaklu - ističe Plejić. Naglašava da pobjednički projekt nije jedini među pristiglim radovima koji je imao određena otvaranja prema Maksimiru.

- Puno radova i od ovih nekih spominjanih autora u medijima. Postoje kompletne sjeverne tribine otvorene prema Maksimiru, ili pukotine, veće, manje. Nije to jedini rad koji je otvoren. Ali ovaj je jednostavno na najbolji način odreagirao na tu kontradiktornu situaciju: kako napraviti stadion da bude gradski stadion, da živi non-stop, da bude dio grada, da bude dio svakodnevice - drži.

U razgovoru se zato otvorilo i pitanje koje je u središtu rasprave o projektnom zadatku: ako je 87 od 88 pristiglih radova otišlo prema zatvorenijoj, povezanoj areni, je li zahtjev za strukturom gledališta mogao biti formuliran eksplicitnije?

- Ja mislim da su upute bile točno definirane i da je natječajni program bio dobro definiran. I ovaj tu rad tome svjedoči. Ovo je rad koji je jednostavno prepoznao genius loci. Prepoznao je logiku grada, prepoznao je veličinu tog stadiona i izbalansirao je sve te parametre - odgovorio je.

Na pitanje nije li formulacija o „kohezivnoj i povezanoj strukturi“ natjecatelje mogla usmjeriti upravo prema zatvorenijem gledalištu, odgovara da bi se takav zahtjev, da je postojao, morao puno eksplicitnije navesti.

- Da vi očekujete bunker, bunar, zdjelu, vazu i tako dalje, to bi se onda tako napisalo i propozicije bi bile... koristili biste termin zdjela, koristili biste termine drugog tipa. Da mora biti definirano isključivo, kontinuirano, da mora biti potpuno zatvoreno, to bi se naglašavalo - bold, italic, underline - rekao je.

Plejić je odgovorio i na primjedbe o uvjetima za gledatelje u otvorenijoj strukturi stadiona.

- Ljudi su počeli govoriti da je tamo hladno, toplo, da je ovako i onako. To je potpuno pogrešna teza. Znači, ovo je projekt koji udovoljava najstrožim FIFA-inim, UEFA-inim standardima. Perfektne vidljivosti, perfektnog komfora, perfektne orijentacije, perfektnog mobilijara, grijanih stolica i tako dalje - rekao je i tvrdi da otvorenost između tribina ne znači da će gledatelji biti izloženi vremenskim uvjetima.

- Niti je itko nenatkriven, niti ikoga zapljuskuje kiša, niti mu puše vjetar - dodao je.

Ključno stručno pitanje odnosi se na statiku pobjedničkog rješenja, posebno na velike krovne konzole. U mišljenju statičara konzultiranog za radove navodi se da je način realizacije konstrukcije i prijenosa opterećenja „i dalje nedovoljno razrađen i tehnički upitan“. Plejić odgovara da je konstrukcija logično postavljena te da će se pojedina rješenja dodatno razrađivati u sljedećim fazama projekta.

Drugi dio razgovora odnosio se na najavu premijera Andreja Plenkovića da treba provjeriti pravne pretpostavke za poništenje natječaja i raspisivanje novog. Plejić je njegovu izjavu nazvao neobičnom.

- Neobična izjava. Moram vam priznati da je neobična izjava. Procedura je ispoštovana do kraja. Znači, ništa se ne događa preko noći. To je projekt koji je dugo pripreman, sistematično pripreman. To je skupa, komplicirana procedura. Stručnjaci, Vlada, grad, eksperti - zaključio je. Naglasio je da je upravo oko prvonagrađenog rada postojala potpuna suglasnost ocjenjivačkog suda.

- Jedino oko prvog rada smo se svi zajedno jednoglasno složili. Trijumfalno, savršeno, eureka. A onda oko svih drugih se nismo jednoglasno složili - ističe. Na pitanje bi li, u slučaju poništenja natječaja, ponovno pristao biti predsjednik ocjenjivačkog suda, odgovorio je:

- Ne mogu to zamisliti. Ne mogu zamisliti da napravimo takav presedan - jasan je.