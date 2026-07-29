Arhitekt Silađin o podzemnim spremnicima na Trgu: 'To nije promašaj... To je zločin!'

To nije promašaj, to je... Ja mislim da je to zločin, zločin. Apsolutno kao da si netko usred dnevnog boravka postavi kantu za smeće, rekao je arhitekt Branko Silađin komentirajući postavljanje podzemnih spremnika za otpad na spoju Ilice i Trga bana Jelačića. Idejni tvorac rekonstrukcije glavnog zagrebačkog trga uoči Univerzijade 1987. godine ne skriva nezadovoljstvo odabranom lokacijom spremnika, koja posljednjih dana izaziva brojne reakcije građana i stručnjaka, piše Dnevnik.hr.

Silađin je istaknuo da ga nitko nije konzultirao prije zahvata, iako je sudjelovao u projektu obnove Trga.

- Ja sam ovdje sada i kao građanin i kao projektant ovog Trga s kojim se nitko nije konzultirao. Ne mogu zamisliti grupu ljudi, jer čujem da je bila čak i grupa stručnjaka, koja na ovakvom svečanom ulazu na glavni Trg u gradu postavi smeće - kazao je.

Pokazao je i alternativne lokacije na kojima su spremnici, prema njegovu mišljenju, mogli biti postavljeni, poput Petrićeve ulice ili prostora nekadašnjeg javnog zahoda koji više nije u funkciji.

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj ranije je izjavila da druge lokacije nisu bile moguće zbog postojećih podzemnih instalacija, no Silađin takvo objašnjenje ne prihvaća.

- Isprika da instalacije smetaju gotovo je smiješna. Dolje je mrtav, prazan prostor i tu postaviti bilo što od ovoga skoro je prirodno. Ima čak i ogradu koja je pod zaštitom, makar je to smiješno jer je ona naknadno napravljena - rekao je.

- Ako nešto nećete, uvijek ćete naći razloga da to ne napravite. Ako nešto hoćete, onda sve možete - dodao je.

Silađin se osvrnuo i na opće stanje središta Zagreba.

- Umiruće. Taj centralni gradski prostor zapravo umire. Život mu trenutačno daje samo dio aktivnosti s tržnice Dolac zbog njezine dugotrajne obnove, ali bez toga je to mrtav prostor - kazao je.

Prema njegovim riječima, problem je nastao promjenom vlasničke strukture i nestankom sadržaja koji su prostoru davali život.

- Nakon najnovijeg oslobođenja, kako ja to kažem, promijenila se struktura vlasništva. Sve je izmijenjeno, okruženje koje treba i daje život jednom prostoru je nestalo. Mi danas u Zagrebu nemamo javnog prostora. Naše pješačke zone pretvorene su u ugostiteljske zone - zaključio je Silađin.