Grad o spremnicima razdora: 'Jedino se tu mogu postaviti, imamo dozvole, pa i državnu...'

Multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao je sve lokacije u središtu grada, kako bi pronašli mjesto za podzemne spremnike za stanare. No, nijedna druga lokacija nije mogla poslužiti zbog podzemnih instalacija, za struju, vodu, plin, telekomunikacije. Tu je i nadzemna infrastruktura za ZET. Važan je i kriterij da spremnici za odvojeno odlaganje otpada budu udaljeni do 200 metara od stanara kojima su namijenjeni, kazala je na konferenciji za novinare Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba.

Objašnjenje je dala nakon što se razvila burna rasprava na društvenim mrežama je li lokacija na izlazu s Trga bana Jelačića prema Ilici prikladna za pet podzemnih spremnika za odvojeni otpad. Svega se prihvatila i gradska oporba, pa je predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević postavljanje tih spremnika čak usporedio s uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947.

HDZ-ov ministar gospodarstva Branko Bačić kazao je kako treba provjeriti je li Grad dobio odobrenje Zavoda za spomenike, s obzirom na to da se radi o zaštićenoj gradskoj jezgri.

- Imamo sve dozvole, pa tako i one od države - poručila je Dinka Živalj, koja je pojasnila i kako je u središtu Zagreba dosad ugrađeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija, te više od 500 polupodzemnih.

Gradska četvrt Sesvete prva je u gradu gdje je u potpunosti provedeno postavljanje podzemnih i polupodzemnih spremnika.

Ti spremnici zamjenjuju kante i kontejnere zbog kojih stanari Zagreb nazivaju "kantogradom", a prednosti su višestruke, istaknula je.

- Oni imaju puno veći volumen za otpad, mnogo je veća urednost prostora oko spremnika, ne šire se neugodni mirisi jer su pod zemljom gdje niža temperatura utječe na to. Iz njih ne curi tekućina kao iz vrećina, ne skupljaju se štetočine, pražnjenje je puno brže i tiše. To je puno bolje rješenje od vrećica, koje su jedina alternativa - kazala je glasnogovornica.

Ponovila je kako je lokacija prošla sve kriterije konzervatora, gradskih ureda, države, te da je ovo najbolja moguća lokacija.

- Ovakve spremnike izmamo i na Zrinjevcu, Marulićevom trgu, Europskom trgu i nigdje nema problema. Podsjetit ću da ih imaju i svi veći gradovi, primjerice Ljubljana - dodala je.

Kako je pojasnila, radi se o spremnicima za stanare, ne za javno korištenje. Za njih će stanari imati kartice, te ih koristiti kao i na drugim lokacijama. Postavljanje bi trebalo biti završeno za nekoliko dana.