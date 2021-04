Majka mlade djevojke koja je ubijena u krvavom terorističkom napadu u centru Beča prije šest mjeseci traži pravdu. Podnijela je prijavu zbog administrativnih pogrešaka, no austrijske vlasti smatraju da su prema tadašnjem stanju saznanja poduzete dovoljne mjere kako bi se spriječio teroristički napad. Istražna komisija je u međuvremenu utvrdila niz propusta državnih sigurnosnih službi, no mnoga pitanja ostaju neodgovorena za obitelji žrtava napada. Ostaje i pitanje hoće li biti odgovarajuće novčane naknade, a neizostavno je spomenuti da su obitelji same snosile troškove pogreba.

Preživjele žrtve i ožalošćene obitelji planiraju zajedno pokrenuti tužbu protiv Austrije. Majka ubijene djevojke do sada je dobila jednokratnu paušalnu naknadu od 6000 kuna za bol i patnju koju je proživjela zbog gubitka kćeri. No, obzirom da je nakon toga patila od depresije i da joj je bilo potrebna stručna medicinska pomoć, državu je tužila za 80 tisuća eura. Zbog trajnih posljedica koje će imati do kraja života, potraživanje je naraslo za još 20 tisuća eura. Sveukupna potraživanja iznose 125 tisuća eura.

Eugen Kaba, rođak jedne od žrtava rekao je za OE24 kako njegova obitelj nije dobila nikakvu pomoć te da ima dojam kako vlast nije briga za to što se dogodilo.

- Prošlo je šest mjeseci. Brat poginulog rođaka ne dobiva psihološku pomoć, majka i otac nisu dobili ništa unatoč tome što su psihički oboljeli. Obitelj se osjeća napušteno. Ovdje novac ne igra nikakvu ulogu, odšteta neće vratiti mog rođaka natrag - rekao je.

Mnogi za napad optužuju upravo austrijske vlasti i smatraju da se sve moglo spriječiti.

Naime, napadač je ranije pušten iz zatvora, nakon čega je krenuo planirati napad. Unatoč izvještaju državnog odvjetništva, izostala je reakcija čak i kad je pokušao kupiti streljivo u Slovačkoj.

Vlasti negiraju da u zahtjevi tužitelja opravdani. Tvrde kako se napad nije mogao spriječiti ni predvidjeti.

Budući da službena tužba za odgovornost pretpostavlja krivično ponašanje državnih organa Republike, a to ne postoji, "tvrdnje su neopravdane". Navode da zločin koji je počinjen nije bio "ni najmanje" predvidljiv. Nakon toga obrana spominje dva bitna trenutka, kada je K.F. osuđen zbog terorizam nakon puštanja iz zatvora prisustvovao islamističkim sastancima u ljeto 2020. i pokušao kupiti municiju u trgovini s oružjem u Slovačkoj. Upozorenje o njegovim radnjama došlo je od strane njemačkih i slovačkih službi za informiranje. Austrijske vlasti nisu reagirale na dojave i upozorenja.

Sa stajališta Republike Austrije na sastanku ekstremista koje su promatrale tajne službe, tvrde da K.F nije bio cilj promatranja te da nisu bili utvrđeni radikalni procesi. K.F. je tada s njihove strane klasificiran kao "kontakt ili suputnik" unatoč tome što je uvjetno pušten zbog terorizma samo nekoliko mjeseci ranije. Uz to, tvrde, procjena rizika rangirana je na "umjerenu" sredinom rujna 2020. - manje od dva mjeseca prije napada. Tada je incident pokušaja kupnje oružja u Slovačkoj bio razlog od strane slovačkih vlasti da se skupina klasificira kao "visoko rizična" i naložen je hitan kontakt prema K.F. Identifikacija K.F.-a na fotografijama od strane Državnog ureda za zaštitu ustava (LVT) u dokumentu se naziva "nejasnom pretpostavkom".

Nedostajala je komunikacija u razmjeni podataka između Bečkog državnog ureda za zaštitu ustava (LVT) i Saveznog ureda za zaštitu ustava (BVT). Primjerice, službenici LVT-a tijekom spomenutog promatranja nisu znali da je to bilo okupljanje terorista, a slike iz Slovačke mjesec dana su bile u BVT-u prije nego što su proslijeđene LVT-u na identifikaciju.

Vlasti tvrde da jednostavno nisu imale informacije da je K.F. pripadao udruzi koja bi ugrozila javnu sigurnost. Budući da se tada promatrani sastanak nije mogao smatrati "skupinom", a počinitelj je djelovao sam. Također nije bilo odgovarajuće opravdane "sumnje na opasnost". U stvari, još uvijek postoje ljudi u pritvoru koji su uhićeni u vezi s napadom.

Također se brani da državno odvjetništvo nije bilo obaviješteno o sumnjivim događajima: jer nije bilo početne sumnje da bi K.F. počinio zločin. Međutim, Istražno povjerenstvo je s druge strane primijetilo da je mogao biti pokrenut postupak za opoziv uvjetnog otpusta, a stručnjaci su također naglasili da je pokušaj kupnje streljiva kazneno djelo. Obrana također pruža zanimljive uvide u krvavi pohod. Pretpostavlja se da napad prvotno nije planiran za 2. studenog. Prema njima K.F. tada je postupio ishitreno, što bi moglo biti zbog lockdowna i zbog činjenice da je vjerovao da je pod policijskim nadzorom. Zaključuju kako je K.F. djelovao je "spontano i nespremno": "Na primjer, municiju je nosio u plastičnoj vrećici i nije imao rezervnih spremnika. Njegov način pucanja i uporaba oružja bili su nekoordinirani. Ruta njegova zločina nije bila planirana i očito je odabrana spontano, " tvrdi se u odgovoru na tužbu.

Život je izgubilo 5 ljudi, a ranjeno njih 15

Republika Austrija iznosi apsolutnu nerealnu sliku tijeka događaja pokazujući ignorantnost za sigurnost svojih građana. Unatoč obavijestima o kretanjima teroriste oni tvrde da je napad od strane prethodno osuđivanog teroriste koji je kupovao oružje bio ‘’spontan i neplaniran’’. Podsjetimo, Savezni ured za zaštitu Ustava i borbu protiv terorizma (BVT) je prema Istražnom povjerenstvu za teroristički napad u Beču ocijenjen katastrofalnim. Do grešaka je došlo u procjeni počinitelja, obradi podataka i protoku informacija između pojedinih vlasti. Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer se zahvalio odboru kojim predsjeda Ingeborg Zerbes, kaznena odvjetnica iz Beča jer je izvješće predano samo tri mjeseca nakon napada. Od početka mu je bilo važno "da su procesi koji su doveli do terorističkog napada bili otvoreno, transparentno i neovisno ispitani".

Napadač Kujtim Fejzulai (K.F.) osuđen je za terorizam, a nakon prijevremenog uvjetnog puštanja na slobodu počeo je pripremati svoj krvavi pohod na nevine žrtve. U programu deradikalizacije nije označen kao deradikalizirana osoba, a sud nije izdao nikakve upute za nadzor. Sve se nastavilo neuspješnom komunikacijom između BVT-a i Bečkog državnog ureda za zaštitu ustava i borbu protiv terorizma (LVT). Nakon puštanja na slobodu, vlasti nisu razgovarale o procjeni rizika napadača, niti o bilo kakvim protumjerama. Pristaša IS-a im se ispred nosa, sredinom srpnja 2020. u Beču sastao s istomišljenicima, radikalnim islamistima iz Njemačke i Švicarske. Sastanak koji je promatrala državna sigurnost nije prijavljen Glavnoj upravi iako upućuje na opasnu situaciju u Austriji. Nakon sastanka je Fejzulai otišao u Bratislavu i pokušao kupiti streljiva. Fotografije i dojavu su primili od sigurnosnih organa u Slovačkoj, no to za Austrijance i dalje nije bio dovoljan alarm.

Komisija smatra problematičnim to što LVT i BVT ne mogu pregledati podatke vlasti na državnoj ili saveznoj razini koje su u osnovi odgovorne za ista pitanja, već moraju zahtijevati određene datoteke jedni od drugih. To već na samom početku dovodi do kašnjenja, a još problematičnijim je ocijenjen nedostatak sučelja u procjenama rizika pa se određeni postupci ne mogu adresirati kao ažurni.

Radna atmosfera u BVT-u je ocijenjena narušenom. Etiketirani su nepovjerenjem i neriješenim konfliktima, posebno nakon pretresa 2018. Godine kada su se našli na meti medijskog linča. Komisija im je preporučila bolju tehničku opremu za procjenu rizika s učinkovitim sustavom analize i obrade informacija, zajedničkom standardiziranom bazom podataka koju mogu koristiti svi odjeli, s kompetencijom za analizu i jasnijim tehničkim i službenim nadzorom tijela ustavne zaštite u saveznim državama.

Na kraju se ispostavilo da je bilo 20 prekršaja u vezi s 20-godišnjim atentatorom sa strane državne sigurnosti, posebno u operativnom području. Međutim, ne postoji osoba kojoj je upućena odgovornost.

- Najnevjerojatnije što smo primijetili da ne postoji učinkovita, profesionalna razmjena podataka između pojedinih vlasti odgovornih za državnu sigurnost - zaključila je Ingeborg Zerbes.

Razmjena informacija između BVT-a i bečkog LVT-a o atentatoru nije uspjela i prošlo je deset mjeseci dok nije završena "početna procjena" osuđenog koji je prijevremeno pušten iz zatvora. Procjena je stigla dva tjedna nakon što je on ubio četvero i rano 15 osoba. Definitivno prekasno jer tada je već i on sam bio pokojni.