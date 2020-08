Austrija odbila naš zahtjev, sad objavili i upozorenje za Baleare

Upozorenje za tu popularnu turističku regiju stupa na snagu u ponedjeljak, što znači da će osobe koje se vraćaju u Austriju nakon tog roka morati imati negativni test ili ići u karantenu do rezultata testiranja

<p>Austrija proširuje svoje upozorenje za putovanja u Španjolsku i na Baleare, otočje koje uključuje Mallorcu i Ibizu, zbog povećanog broja infekcija koronavirusom, rekao je u utorak kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong>.</p><p>Upozorenje za tu popularnu turističku regiju stupa na snagu u ponedjeljak, što znači da će osobe koje se vraćaju u Austriju nakon tog roka morati imati negativni test na covid-19 ili ići u karantenu do rezultata testiranja.</p><p>"Svi koji se vrate poslije ponedjeljka morat će u karantenu ili na testiranje", kazao je Kurz na novinskoj konferenciji, javljaju agencije.</p><p>On je naglasio da je Austrija dobro prošla ovo ljeto, uspjela sva žarišta držati pod kontrolom ali da je posljednjih dana suočena s pogoršanjem situacije, i to uglavnom zbog povratnika s godišnjih odmora.</p><p>"Kada se sagleda detaljno situacija, najveća grupa novozaraženih su povratnici s ljetnih odmora. Suočeni smo s izazovom da su se mnogi koji se vraćaju s odmora tamo i zarazili. Često se radi o mladim ljudima koji su bez simptoma, ali mogu zaraziti druge", upozorio je kancelar.</p><p>On je ukazao da se na to reagiralo donošenjem odluke o upozorenju na putovanje u Hrvatsku, te je pozvao građane koji su se vratili s odmora iz Hrvatske da se testiraju.</p><p>Upozorenje protiv putovanja u Hrvatsku na snazi je od ponedjeljka u ponoć. Povratnici s godišnjih odmora iz Hrvatske moraju pokazati aktualni negativni test na koronavirus ili se u roku od 48 sati podvrgnuti testiranju.</p><p>Ministar zdravstva Rudolf Anschober kazao je da je otvaranje Austrije dovelo do povećanja kontakata, a tako i do rasta broja zaraženih.</p><p>"U čitavoj Europi vidimo osjetno povećanje i preokret trenda. Posebno nas zabrinjava rast u Španjolskoj, zemlji koja pokazuje preokret trenda nakon odlične borbe", kazao je Anschober.</p><p>On je, u vezi povratnika s odmora u Hrvatskoj, kazao da je prosječna starost zaraženih 23,5 godina.</p><p>"Imamo mnogo izvještaja o zabavama na plažama. Očito je da među mladima ima mali dio onih koji nisu svjesni rizika. Apeliram na sve da pokažu zajedničku odgovornost za naše društvo", naglasio je Anschober.</p><p>Vlada je donijela i odluku da pojača kontrole na svojim granicama, rekao je Kurz.</p><p>Pojasnio je da se dosad kontroliralo prema slučajnom uzorku, ali da se sada mora provesti intenzivnija kontrola.</p><p>"Odlučili smo da dodatnih 500 policajaca stavimo na raspolaganje za graničnu kontrolu. Pored toga, ministarstvo obrane stavit će na raspolaganje dodatnih 800 vojnika", prenio je Kurz.</p>