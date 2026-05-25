PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić najavio jeftinije kvadrate: Novi model spušta cijenu stana

Piše HINA,
Zagreb: Konferencija za medije ministra Branka Bačića | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Gradi se 39 stanova vrijednih šest milijuna eura, a ministar najavljuje novi model priuštivog stanovanja koji bi cijenu kvadrata mogao dodatno spustiti na oko 1700 eura

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić položio je u ponedjeljak u Virovitici kamen temeljac za POS-ovu zgradu, poručivši da država novim modelom priuštivog stanovanja želi dodatno sniziti cijene stanova. Vrijednost investicije je šest milijuna eura, zgrada će imati 39 stanova ukupne površine 3150 četvornih metara i 39 parkirališnih mjesta, a rok izgradnje je 420 dana. Bačić je rekao da je riječ o jednom od posljednjih projekata koji se realizira prema dosadašnjem modelu Programa društveno poticane stanogradnje (POS), kroz koji je u Hrvatskoj u protekle 24 godine izgrađeno više od 9.100 stanova. „Cijena kvadrata u ovom projektu iznosit će 2104 eura. No, budući da će kupci imat pravo na subvenciju od 50 posto plaćenog PDV-a konačna cijena bit će oko 1900 eura po četvornom metru”, rekao je Bačić.

Od iduće godine počinje novi model priuštivog stanovanja temeljen na Nacionalnom planu stambene politike, kojim Vlada želi dodatno sniziti cijene stanova. „Da je danas na snazi novi zakon o priuštivom stanovanju, cijena bi umjesto 1900 eura iznosila oko 1700 eura po četvornom metru”, kazao je ministar.

Istaknuo je i zadovoljstvo odabirom lokacije buduće zgrade, naglasivši da se nalazi u dijelu grada s dostupnom društvenom infrastrukturom. „Želimo da priuštivi stanovi budu dio grada i svakodnevnog života, a ne getoizirani prostori odvojeni od sadržaja i infrastrukture”, kazao je.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je da se u Virovitici trenutno gradi ili priprema oko 400 stanova, od kojih je već 80 posto rezervirano.

„Osnova za mladu obitelj su egzistencija i stambeno pitanje. Kad riješite te dvije stvari, dobili ste obitelj koja ostaje živjeti na ovom području”, poručio je Kirin.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović ocijenio je projekt važnim za demografsku obnovu i zadržavanje mladih u ruralnim krajevima. „Danas je cijena novogradnje u Virovitici oko 2800 eura po četvornom metru pa ovakvi projekti imaju veliku vrijednost za mlade obitelji”, rekao je Andrović.

U tijeku i energetska obnova Opće bolnice vrijedna 18,5 milijuna eura

Grad Virovitica osigurao za novu zgradu zemljište i infrastrukturu, dok Agencij za promet nekretninama (APN) provodi sve ostalo - od izgradnje do prodaje, rekao je ravnatelj APN-a Dragan Hristov.

Tijekom posjeta Virovitici Bačić je obišao i energetsku obnovu Opće bolnice Virovitica, radove na Tehničkoj školi te projekte zelene urbane infrastrukture u središtu grada.

Energetska obnova zgrada Opće bolnice Virovitica vrijedna 18,5 milijuna eura u završnoj je fazi, a projekt bi trebao donijeti najmanje 30-postotnu uštedu ukupne energije te više od 50 posto uštede energije za grijanje, rekao je tijekom posjeta ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića ravnatelj bolnice Dinko Blažević.

Što se tiče energetske obnove Tehničke škole Virovitica, projekt je vrijedan nešto više od 1,13 milijuna eura, od čega je 902,6 tisuća eura osigurano iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije kroz program Next Generation EU.

