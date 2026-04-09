Podvožnjak kod Vjesnika uskoro se otvara? 'Uvjeti bi mogli biti ispunjeni do kraja tjedna...'

Državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić u četvrtak je izrazio uvjerenje da će se do kraja tjedna steći uvjeti za otvaranje podvožnjaka kod Vjesnika, te izvijestio da je na samom gradilištu već obavljen niz zahvata. „Sutra ćemo imati koordinacijski sastanak sa Gradom Zagrebom, jer njihova je nadležnost za otvaranje samog podvožnjaka, (…) vjerujem da će do kraja tjedna biti stečeni uvjeti, a više ćemo znati sutra“, rekao je Glavinić u izjavi novinarima na gradilištu Vjesnika. „Da nije bilo vjetra (koncem ožujka), vjerujem da bi već prije sedam dana imali preduvjete za otvaranje podvožnjaka“, dodao je.

Za ponedjeljak je najavio konferenciju za novinare potpredsjednika Vlade i resornog ministra Branka Bačića na kojoj će biti iznijeti svi detalji vezani za daljnji postupak uklanjanja samog nebodera.

Glavinić je rekao da radovi na gradilištu „teku svojom dinamikom, u skladu sa projektnom dokumentacijom“, te da su do sada „dostavljene“ tri faze projekta.

„Uklonjeni su zapadni i istočni aneks samog nebodera. Unutar samog nebodera ostaje oko tisuću podupirača, pojačani su stupovi na 5. i 7. etaži, koji su najviše stradali u samom požaru“, nabrojao i dodao kako su uklonjena i stakla sa svih strana fasade, na sjevernoj strani aluminijski dio fasade.

„Počeli smo sa uklanjanjem konzola na sjevernoj strani nebodera do 7. etaže i u ovom trenutku strojevi su se prebacili na istočnu stranu i uklanjaju se parapeti i aluminijski dio fasade do 6. etaže“, kazao je i objasnio da je sve to u svrhu rasterećenja same konstrukcije nebodera.

„Sve navedeno je potrebno da bi se omogućili preduvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj“, naglasio je državni tajnik.

Kaže da se „u ovom trenutku“ uklanja i 17. etaža nebodera koja bi trebala biti uklonjena sutra do kraja dana.

Najavio je i kako će sutra početi konkretni radovi na zbrinjavanju azbesta koji se nalazi na 24 stupa i na gredama unutar 16. etaže, a riječ je oko 50 tona.

„U nadležnosti je podizvođača da bude kvalitetno i sigurno odvezen na deponij“, istaknuo je Glavinić.

Naveo je i kako je do sada iz nebodera Vjesnika izneseno oko 700 tona otpada, što je dodatno smanjilo opterećenje same konstrukcije.