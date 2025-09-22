Bake i duge cijevi u Venezueli: 'Mi smo spremne za rat...'

Venezuelska vlada započela je neuobičajeni program – obuku civila za uporabu oružja u slučaju američkog napada. Najavio ga je predsjednik Nicolas Maduro, koji je poručio da narod mora biti spreman braniti svoju zemlju "svim sredstvima".

Pod geslom "Vojarna ide narodu", vojnici su već održali prve treninge u raznim dijelovima zemlje. Maduro je posebno pozvao poljoprivrednike da se uključe, naglasivši kako "Venezuela mora biti spremna masovno se naoružati". Na skupu u Caracasu poručio je: "Venezuelski narod poručuje carstvu: Prestanite s prijetnjama!"

Ove riječi stigle su u trenutku dok odnosi između Caracasa i Washingtona postaju sve napetiji. Samo nekoliko dana ranije, Venezuela je na Karibima pokrenula veliku vojnu vježbu s ciljem demonstracije snage.

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump nastavlja pojačavati pritisak. Prošlog petka objavio je da su američke snage izvele najmanje treći napad na navodne brodove s drogom iz Venezuele, u sklopu masovnog vojnog raspoređivanja u južnim Karibima. U operaciju su uključeni čak sedam ratnih brodova, nuklearna podmornica i borbeni zrakoplovi F-35.

Trump se u subotu ponovno oglasio, ovaj put na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je upozorio Venezuelu da mora prihvatiti povratak svih zatvorenika koje je, kako tvrdi, "natjerala da odu u SAD". U suprotnom, zaprijetio je, Caracas će platiti "nemjerljivu cijenu".

Maduro odbacuje optužbe iz Washingtona, tvrdeći da Venezuela nema ključnu ulogu u trgovini drogom. Prema njegovim riječima, samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prolazi kroz Venezuelu, a od toga su vlasti navodno presrele i uništile 70 posto.

- Oni koriste laži kao oružje, žele nas prikazati kao kriminalce da bi opravdali svoje prijetnje i vojne akcije - rekao je Maduro, uvjeravajući kako je Venezuela danas "ujedinjenija nego ikad u obrani svog suvereniteta".

Ovakva retorika dodatno podgrijava strah od otvorenog sukoba dviju zemalja. Dok Maduro pokušava mobilizirati narod i prikazati Venezuelu kao žrtvu "imperijalističkog pritiska", Washington poručuje da se neće povući sve dok Caracas ne ispuni njegove zahtjeve.

Situacija na Karibima zato sve više podsjeća na povratak napetosti iz Hladnog rata. S jedne strane američka vojna sila, s druge mobilizirani narod Venezuele, koji po Madurovim riječima "nije nikada bio spremniji braniti svoju domovinu".