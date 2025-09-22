Obavijesti

News

Komentari 2
OBUČAVAJU I CIVILE

Bake i duge cijevi u Venezueli: 'Mi smo spremne za rat...'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 1 min
Bake i duge cijevi u Venezueli: 'Mi smo spremne za rat...'

Pod geslom "Vojarna ide narodu", vojnici su već održali prve treninge u raznim dijelovima zemlje. Maduro je posebno pozvao poljoprivrednike da se uključe, naglasivši kako "Venezuela mora biti spremna masovno se naoružati"

Venezuelska vlada započela je neuobičajeni program – obuku civila za uporabu oružja u slučaju američkog napada. Najavio ga je predsjednik Nicolas Maduro, koji je poručio da narod mora biti spreman braniti svoju zemlju "svim sredstvima".

Pod geslom "Vojarna ide narodu", vojnici su već održali prve treninge u raznim dijelovima zemlje. Maduro je posebno pozvao poljoprivrednike da se uključe, naglasivši kako "Venezuela mora biti spremna masovno se naoružati". Na skupu u Caracasu poručio je: "Venezuelski narod poručuje carstvu: Prestanite s prijetnjama!"

Ove riječi stigle su u trenutku dok odnosi između Caracasa i Washingtona postaju sve napetiji. Samo nekoliko dana ranije, Venezuela je na Karibima pokrenula veliku vojnu vježbu s ciljem demonstracije snage.

'VOJARNA IDE NARODU' FOTO Bake i oružje: Venezuela obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada...
FOTO Bake i oružje: Venezuela obučava civile o uporabi oružja u slučaju američkog napada...

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump nastavlja pojačavati pritisak. Prošlog petka objavio je da su američke snage izvele najmanje treći napad na navodne brodove s drogom iz Venezuele, u sklopu masovnog vojnog raspoređivanja u južnim Karibima. U operaciju su uključeni čak sedam ratnih brodova, nuklearna podmornica i borbeni zrakoplovi F-35.

Trump se u subotu ponovno oglasio, ovaj put na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je upozorio Venezuelu da mora prihvatiti povratak svih zatvorenika koje je, kako tvrdi, "natjerala da odu u SAD". U suprotnom, zaprijetio je, Caracas će platiti "nemjerljivu cijenu".

Maduro odbacuje optužbe iz Washingtona, tvrdeći da Venezuela nema ključnu ulogu u trgovini drogom. Prema njegovim riječima, samo pet posto narkotika proizvedenih u Kolumbiji prolazi kroz Venezuelu, a od toga su vlasti navodno presrele i uništile 70 posto.

NAPETO IZMEĐU SAD-A I VENEZUELE Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...
Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...

- Oni koriste laži kao oružje, žele nas prikazati kao kriminalce da bi opravdali svoje prijetnje i vojne akcije - rekao je Maduro, uvjeravajući kako je Venezuela danas "ujedinjenija nego ikad u obrani svog suvereniteta".

Ovakva retorika dodatno podgrijava strah od otvorenog sukoba dviju zemalja. Dok Maduro pokušava mobilizirati narod i prikazati Venezuelu kao žrtvu "imperijalističkog pritiska", Washington poručuje da se neće povući sve dok Caracas ne ispuni njegove zahtjeve.

Situacija na Karibima zato sve više podsjeća na povratak napetosti iz Hladnog rata. S jedne strane američka vojna sila, s druge mobilizirani narod Venezuele, koji po Madurovim riječima "nije nikada bio spremniji braniti svoju domovinu". 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025