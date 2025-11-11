Obavijesti

DRAMA U VUKOVARU

BBB su oblijepili slike četnika, organizatori odgodili izložbu u Vukovaru: Ne bojimo se prijetnji

Piše Bojana Mrvoš,
BBB su oblijepili slike četnika, organizatori odgodili izložbu u Vukovaru: Ne bojimo se prijetnji
Izložbu ‘Srpkinja’ prebacili u prosinac na zahtjev gradonačelnika. BBB-i oblijepili grad slikama iz 1991. godine. Prosvjeta: ‘Mi šaljemo poruku mira’

Nakon niza incidenata, prijetnji i prozivki, jučer je odgođena i izložba “Srpkinja, heroina Velikog rata”, koja je trebala biti otvorena u Vukovaru.

- Želimo poslati poruku mira i međusobnog razumijevanja. Odlučili smo otvaranje izložbe odgoditi za prosinac. S obzirom na to da je zahtjev gradonačelnika bio usmjeren na cijeli studeni, kao mjesec sjećanja, očekujemo i pozivamo ostale institucije u Vukovaru, Hrvatski dom, ali i ostale, da sve programe planirane za studeni odgode za prosinac, poštujući na isti način sjećanje na sve stradale građane grada Vukovara” - rekao je Dejan Drakulić, predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar.

Odgodu izložbe je od Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS-a kao organizatora zatražio vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, ocijenivši neprimjerenim termin u studenom, kad se obilježava sjećanje na žrtve Vukovara. Pavliček je u ponedjeljak rekao kako je sva odgovornost za održavanje izložbe na organizatorima.

- Nema pedlja hrvatske zemlje u gradu Vukovaru koji nije natopljen krvlju hrvatskih branitelja, oni preuzimaju apsolutnu odgovornost i očekujem odgovorno ponašanje, i samih organizatora i svih manjinskih institucija - rekao je Pavliček.

Na pitanje što znači da organizator “preuzima apsolutnu odgovornost”, odnosno znači li da preuzima i odgovornost za nasilje ako se ono dogodi, Pavliček je za 24sata jučer, prije odgode, rekao kako nipošto ne pravda nasilje: “Ne pravdam nasilje, ali to vrlo lako može eskalirati, moraju biti svjesni gdje smo i što smo, u tom smislu moraju snositi odgovornost. Moramo biti svjesni trenutka u kojemu se nalazimo”.

- Iako je izložba po tematici antiratna i govori o stradanju i položaju žena, domaćica, majki, baka, koje su tijekom Prvog svjetskog rata ostale u svojim domovima i kućama čuvati djecu, imanje i obitelj, pa je stoga primjereno da se upravo na dan primirja u Prvom svjetskom ratu pošalje poruka kako je tog dana spriječeno stradavanje civila i zaustavljen rat sa svim svojim strahotama, odlučili smo odgoditi početak izložbe - poručio je jučer Drakulić i dodao: “Ne bojimo se prijetnji neformalnih grupa, ne bojimo se reći svoje mišljenje, ali ovom prilikom želimo poslati poruku mira i razumijevanja trenutka u koji su, djelovanjem faktora izvan Vukovara, dovedeni svi građani Vukovara”.

Rekao je kako svi zainteresirani izložbu mogu pogledati na društvenim mrežama.

A prije nego je izložba odgođena, po Vukovaru su navijači napravili svoju “izložbu”. Naime, Bad Blue Boysi iz Vukovara po gradu su u ponedjeljak navečer postavili velike fotografije iz vremena pada grada, slike ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojbi u grad. Postavili su i transparente “Ko o čemu - Srbi o herojima” i, još veći, “Vlada RH ili RSK!?”. Na društvenim su mrežama objavili da je to njihova reakcija na najavljenu izložbu “Srpkinja - heroina Velikog rata”.

- Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova... Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide a vide, da je došlo do onoga ‘potom svoj na svome neće bit Hrvati’ - dio je objave BBB-a Vukovar.

Inače, dani srpske kulture u Hrvatskoj se održavaju od 2006., ponekad u listopadu, nekad u studenom i/ili prosincu, pravila nema, a povod im je osnivanje Srpskog kulturnog društva Prosvjeta 18. studenoga 1944. u Glini. Društvo je radilo do ranih 70-ih, kad je, po principu reciprociteta, suspendirano s Maticom hrvatskom, ukinutom zbog propagiranja Hrvatskog proljeća. Prosvjeta je obnovljena 1992.

- Ako je hrvatskim političarima žrtva mrtvih vrijedna, onda nešto što nije dopušteno u studenom ne bi smjelo nikad biti dopušteno. Zato su zahtjevi da se izložba odgodi izdaja mrtvih i trgovanje s njima, ali to, nažalost, kod nas nije ništa novo. Ako SDSS odustane i pomakne termin izložbe, značit će da više ne promiče srpsku kulturu, već je postao menadžer Hrvatske - rekao je za 24sata uoči pomicanja termina “Srpkinje” Marko Vučetić, sveučilišni profesor filozofije i teologije iz Zadra, bivši saborski zastupnik.

- Policijska uniforma će postati medij komunikacije između Hrvatske i srpske zajednice u Hrvatskoj, a to je još i gori scenarij od nasilja. Nasilje je prolazno, a represija stalna, i tako ćemo živjeti - kaže Vučetić.

Zbog svega se oglasio i premijer Andrej Plenković koji je rekao da je potrebno smiriti situaciju.

- Čuo sam se jutros s Pupovcem, odgodili su to da se sve tenzije smire. Fotografije koje su osvanule u Vukovaru? Nepotrebno, moramo smanjiti tenzije - rekao je jučer Andrej Plenković komentirajući odgađanje izložbe, kao i fotografije BBB-a.

- Sve ovo što se dogodilo prošlog tjedna nije bilo potrebno i pripisujem to neželjenom incidentu kojeg smo snažno osudili. Temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat, njegove vrijednosti i hrvatski branitelji, a sve manjine u Hrvatskoj trebaju se osjećati dobro i sigurno te imati prostor i sredstva za njegovanje identiteta. Ne može nas nitko uvjeriti da smo povijesni revizionisti, zagovornici ustaštva, jugosrbo-četnici - rekao je. Ne misli da bi srpska manjina trebala prestati s aktivnostima u studenom.

- Važno je voditi računa o sadržaju, Vukovar je uvijek osjetljiv. Nikome ne može smetati da djeca pjevaju folklor, dodao je Plenković.

