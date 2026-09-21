Benčić: 'Ako HDZ osvoji još jedan mandat, propast ćemo'

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić poručila je da SDP i Možemo! kreću u pregovore o zajedničkom programu i izlasku na sljedeće izbore. Gostujući u emisiji 'Oporbeni zarez' Hrvatskog radija, Benčić je rekla da obje strane vjeruju kako će pregovori završiti koalicijskim sporazumom, piše HRT.

- Krećemo u pregovore za koje i jedna i druga strana duboko vjeruju da će završiti koalicijskim sporazumom i zajedničkim izlaskom na izbore, kazala je Benčić.

Dvije oporbene stranke predstavile su početak razgovora o programu buduće vlade, koji je podijeljen u osam ključnih točaka. Benčić je istaknula da su SDP i Možemo! tijekom posljednjih godinu dana već surađivali na nizu inicijativa i kampanja u Hrvatskom saboru. Jedan od glavnih prioriteta zajedničkog programa bit će zdravstveni sustav.

Benčić je poručila da građani moraju imati dostupnu i besplatnu zdravstvenu skrb te da se više ne smije događati da ljudi zbog dugih lista čekanja moraju privatno plaćati preglede i pretrage.

- Zdravstvo je temelj socijalne države, rekla je, dodajući da je upravo zdravstvo jedna od prvih tema o kojima će razgovarati.

Među prioritetima su i prirodni resursi, poljoprivreda te povećanje hrvatske samodostatnosti u proizvodnji hrane. Benčić smatra da se to može postići većim poticanjem domaće proizvodnje, povezivanjem poljoprivrednika s prehrambenom industrijom i osiguravanjem logističkih lanaca. Na komentare političkih suparnika da SDP i Možemo! 'recikliraju stare ideje', Benčić je odgovorila kritikom HDZ-a

- HDZ-u to nije pametan izbor riječi jer su oni pokazali da o recikliranju ne znaju ništa, znaju samo o zakapanju, rekla je.

Na pitanje nije li prerano početi s izradom programa s obzirom na to da su izbori udaljeni oko godinu i pol, Benčić je rekla da žele razgovarati s građanima prije početka izborne kampanje.

- Kad krene ludilo od izbora i kampanja, nema vremena za ovakve stvari, poručila je.

Datum potpisivanja sporazuma između SDP-a i Možemo! još nije određen. Benčić je, govoreći o svojoj mogućoj ulozi nakon izbora, rekla da je više zanimaju strateški projekti i objekti važni za Hrvatsku nego konkretna savjetnička ili druga funkcija.

- Meni je bitno da se dogovorimo koji su to strateški objekti koji će promijeniti zemlju na bolje, rekla je.

Govoreći o onečišćenju u Lici i problemu otpada, Benčić je oštro kritizirala Vladu i HDZ. Ocijenila je da bi još jedan mandat HDZ-a, prema njezinu mišljenju, imao ozbiljne posljedice za Hrvatsku te ustvrdila da problem otpada više nije samo pitanje političkog nadmetanja.

- Ako HDZ dobije još jedan mandat, više nije upitno, da ćemo otići propast. Samo da taknete Slavoniju, koliko je otpada samo tamo zakapano. Da ne govorim o drugim mjestima u Hrvatskoj, To više nije pitanje političkog nadmetanja, to je pitanje preživljavanja, govori.

Komentirala je i reakcije vlasti na problem otpada u Gospiću. Poručila je da odgovornost, prema njezinu mišljenju, trebaju preuzeti ljudi u Vladi te povukla paralelu s mogućim izlijevanjem nafte u Jadranu. Osvrnula se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića upućenu zastupnici Možemo! Ivani Kekin, rekavši da ju je doživjela kao seksističku i prijeteću.

- Ovakve su riječi bile izrečene u krajnjem seksističkom tonu prema mojoj kolegici Kekin, rekla je Benčić.

Benčić je komentirala i posao zbrinjavanja otpada u Gospiću, koji bi prema navodima iz emisije trebao dobiti Petar Pripuz za nešto manje od 11 milijuna eura. To je, kako je navedeno, oko pet milijuna eura više od ponude Tabak grupe, koja se u međuvremenu povukla iz procesa. Benčić je taj slučaj iskoristila za novu kritiku načina na koji vlast upravlja poslovima vezanima uz otpad.

- Sve što mi sad gledamo je toliko cinično. Toliko nam se svima smiju u facu, zaključila je.