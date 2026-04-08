Obavijesti

News

Komentari 11
PROZVALA PREMIJERA

Benčić: 'Plenković je opsjednut Zagrebom. Pokušava se 'nakačiti' na naše uspjehe'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Izjava za medije saborske zastupnice Sandre Benčić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Benčić navodi da je premijer već neko vrijeme „opsesivno hoda po svakom ogranku“ ne bi li „svoje“ pokušao uvjeriti u ono što druge ne može, a to je da je baš on zaslužan za sve što se gradi u Zagrebu

Koordinatorica stranke Možemo! i njena saborska zastupnica Sandra Benčić rekla je u srijedu kako je ne brine poziv predsjednika HDZ-a zagrebačkim HDZ-ovcima da pojačaju aktivnosti i stvaraju preduvjete za promjene u Zagrebu, a relativizirala je i Vladinu pomoć glavnom gradu.

- HDZ je dva puta pomogao Zagrebu, 2021. i 2025., kada su kolosalno izgubili izbore, na tome im možemo zahvaliti - rekla je Benčić Hini, referirajući se na sinoćnju izjavu predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića kako su projekti u Zagrebu „itekako vezani za angažman Vlade i HDZ-a“.

- Ideološke teme najlakše mobiliziraju ljude, no puno ih je teže mobilizirati da predstavite 2,75 milijardi eura za obnovu, to je teško prodati. Molim vas da ljudima otvoreno kažete - svi vrtići u Zagrebu, sve škole, sve bolnice, fakulteti obnovljeni su i sagrađeni zahvaljujući novcima koje je nabavila Vlada - rekao je Plenković stranačkim kolegama na sinoćnjem obilježavanju 36. obljetnice osnivanja četiriju organizacija gradskih četvrti HDZ-a.

Benčić uzvraća kako premijer već neko vrijeme „opsesivno hoda po svakom ogranku“ ne bi li „svoje“ pokušao uvjeriti u ono što druge ne može, a to je da je baš on zaslužan za sve što se gradi u Zagrebu.  

- To, da se on pokušava 'nakačiti' na uspjehe Zagreba, znači da ih i on priznaje, no evidentno ni svoje ne može uvjeriti da je to zasluga Vlade, pa zato tako hoda i propovijeda im - ustvrdila je.

Navela ja i kako ih ne može uvjeriti „iz jednostavnog razloga što je on do 2021. bio na vlasti u Zagrebu i u državi, a rezultat te vladavine je da u Zagrebu nije bilo novih tramvajskih pruga, novih vrtića i škola, rješavanja Centra za gospodarenje otpadom, gradnje stanova za javni najam.

Premijer je "opsjednut" Zagrebom 

Premijera je prozvala da je na vlasti u Zagrebu bio sa osobom "za koju je sud rekao da je gradom upravljala kao mafijaškom organizacijom", očito misleći na Milana Bandića.  

- On je opsjednut Zagrebom i kad bi ta opsesija bila malo manja, možda bi mu ostalo dovoljno vremena da se bavi onime gdje je na vlasti, na nacionalnoj razini i da se pozabavi najvećim problemom Hrvatske, a to je struktura ekonomije koja generira najveću stopu inflacije u eurozoni, ili time kako da iskoristi poklonjenih 25 milijardi iz europskih fondova, da domaću ekonomiju čini otpornijom na vanjske šokove - rekla je Benčić.

Kaže da ju ne brine Plenkovićev poziv zagrebačkim HDZ-ovcima da pojačaju aktivnosti i stvaraju preduvjete za promjene u Zagrebu.

- Neka ljudi pogledaju tko su ljudi zagrebačkog HDZ-a, kako djeluju kao opozicija, oni nemaju prijedlog, ideju o ničemu, nemaju čak ni kritiku, oni su jedna nevidljiva opozicija, relativno nevidljiva stranka u Zagrebu i takva će ostati - prognozirala je.

Kazala je i kako je Zagreb, od kad je HDZ u opoziciji, pet puta dignuo financijski rejting, 12 puta povećao ulaganja u vrtiće i škole, da se grade dva nova stadiona, bazen u Španskom… „Sve ono čega nije bilo dok je HDZ bio na vlasti“, istaknula je i dodala kako je to „ogledni primjer“ što treba raditi i na nacionalnoj  razini.

- Kad HDZ ode u oporbu, i na razini države će biti rezultati kakvi su u Zagrebu“ - rekla je koordinatorica Možemo!.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026