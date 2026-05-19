Benčić: Urušavaju se institucije i o tome ovisi nečiji život

Sandra Benčić je za N1 komentirala tragično ubojstvo u Drnišu gdje je 19-godišnjak ni kriv ni dužan ubijen. Izrazila najdublju sućut, kazavši kako se svatko od nas može zamisliti u situaciji tih roditelja i članova obitelji koji su to doživjeli.

- Kada sagledamo gdje je ovo društvo došlo, i gdje smo se doveli, naravno da smo svi i emotivni i s pravom ljuti. S obzirom na to da je danas Lukin pogreb, možda danas ne trebamo upirati prstom, pojedinačno, kriv je onaj, kriv je ovaj. Htjela bih dati širu sliku, što ja vidim - rekla je te upozorila na urušavanje institucija.

- Mi imamo situaciju da kada se govori o urušavanju institucija, bilo da su to institucije pravosudne, bilo da su nekih drugih grana vlasti, bilo da se radi o, primjerice, zdravstvu, obrazovanju itd., to se ljudima čini kao neka apstraktna kategorija. Neke institucije propadaju i zapravo rijetko to doživljavamo kao jak poriv da nešto napravimo i da se oko toga mobiliziramo. Međutim, to urušavanje, to apstraktno urušavanje institucija, na kraju zaista ima posljedice do razine da nečiji život o tome ovisi. Ili da netko zbog toga izgubi život - rekla je saborska zastupnica.

Benčić upozorava da moramo početi ozbiljno shvaćati način kako izgraditi ovo društvo i te institucije, ali i naše zajednice, tako da su sposobne i da imamo alate zapravo kako da neke stvari koje jesu predvidljive, kao u ovom slučaju, koje se mogu predvidjeti da će se možda dogoditi, da ih možemo na neki način prevenirati ili se barem od njih adekvatno zaštititi.", kaže Benčić.

"Ovo nije prvi slučaj", upozorava Benčić, "da imamo zločin do kojeg je došlo, a na kojeg je cijela zajednica sumnjala da bi se moglo dogoditi, odnosno da bi ta osoba mogla počiniti najteži zločin. Dakle, radi se o bivšem ubojici koji je ubio mladu ženu na izrazito okrutan način. Ali što je on kao poruku dobivao sve ove godine?", pita se dalje Benčić.

"Dakle, ta razina, poruka koju je on dobio je da manje više 'lišo' prolazi, te je na kraju toga počinio najstravičniji mogući zločin. To (se događa) kada imate različite institucije koje su godinama propadale, onda jednostavno se suočavamo sada, ali i svakih mjesec dana prošle godine, recimo, po pitanju femicida, s time da nemamo kao društvo adekvatan odgovor na takve pojave."

Kaže da su njena stranka i ona maksimalno ulagali snage u to da guraju rješenja koja će smanjivati toleranciju ovog društva na nasilje.

"Imamo izrazito visoku toleranciju na nasilje, zato što je u mnogim slučajevima, pa i greškom vlasti ponekad, koje na neki način nisu davale dovoljnu važnost nekim stvarima, koje po nama imaju nasilan karakter, na neki način podcjenjivale ozbiljnost nekih prijetnji, poruka, govora mržnje, nasilja, i onda vam se događa to da kada netko hoda cestom i prijeti da će nekoga ubiti, da to nitko ne prijavi, jer eto - to je tako, on je takav. Znači, moramo, i institucionalno, ali i kao društvo, dodatno se jačati da možemo dati puni odgovor na takve situacije", kaže Benčić.

"Zato ja mislim da, evo, danas nije kriv ovaj, kriv onaj, a hajmo samo osvijestiti da je ogroman posao pred nama koji se neće riješiti jednom izmjenom Kaznenog zakona, koji se neće riješiti samo pooštravanjem kazne, jer kazna dolazi kad je djelo već počinjeno, nego da nama u prvom redu treba jačanje cjelokupnog sustava da maksimalno koliko možemo preveniramo takve situacije", kaže.