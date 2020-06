Beroš: 'Ako situacija eskalira, uvest će se dopunske mjere'

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>rekao je u ponedjeljak da nema značajnijih prepreka održavanju predizbornih aktivnosti, napominjući da će DIP u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) naći način kako da se svima omogući glasanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vlasnik zadarskog restorana u samoizolaciji</strong></p><p>Beroš je gostujući u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3838152/beros-za-rtl-o-plenkovicu-zadru-nema-znacajnih-prepreka-odrzavanju-predizbornih-aktivnosti/" target="_blank">RTL-u Danas</a> vezano za izbornu kampanju u kojoj sudjeluje i HDZ, rekao kako je važno pratiti epidemiološku situaciju i njoj se prilagođavati.</p><p>Upitan što će učiniti HDZ s obzirom na to da pojedine stranke otkazuju skupove, Beroš, koji je i nositelj liste HDZ-a u 10. izbornoj jedinici, rekao je kako će pratiti situaciju i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><p>Ističe da su u ovom trenutku izborni skupovi omogućeni pod određenim pretpostavkama. Poručio je da će, eskalira li epidemiološka situacija, uvesti dopunske mjere, no zasad, kako procjenjuje, nema značajnih prepreka održavanju predizbornih aktivnosti.</p><p>Ministar Beroš ocjenjuje da je trenutna epidemiološka situacija u Hrvatskoj zadovoljavajuća, bez obzira na pojavu žarišta u Zadru i porast oboljelih u zadnjih nekoliko dana.</p><p>Upitan koliko bi trebalo biti novozaraženih da bi se govorilo o odgodi parlamentarnih izbora, rekao je da se ne radi samo o apsolutnom broju već se radi o vrsti transmisije virusa.</p><p>- Niz je elemenata koje struka procjenjuje da bi donijela određene mjere - istaknuo je ministar zdravstva.</p><p>Beroš je rekao da su odlučili čuvati najugroženije, odgovarajući na upit dovode li u pitanje zdravlje najugroženijih dolaskom na birališta u zatvorene prostore.</p><p>- Imamo određeno iskustvo i odlučili smo se čuvati naše najugroženije. To je sve naša obveza. Državno izborno povjerenstvo (DIP) će u suradnji s HZJZ-om naći način kako da se svima omogući glasanje - rekao je Beroš.</p><p>Vezano uz zadarski slučaj, rekao je da organizatori moraju biti svjesni odgovornosti, kao i svaki pojedinac.</p>