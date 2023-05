Beroš i država proganjaju zviždače: Prijaviš kriminal, a na kraju postaneš predmet istrage

To je određeno kazneno djelo i zdravstvena inspekcija je utemeljeno smatrala da treba poslati DORH -u, na izvide i daljnje postupanje. Možda će DORH isključiti da je netko neovlašteno fotografirao, no slika koja je bila u medijima govori suprotno - odgovorio je ministar zdravstva Vili Beroš na pitanje zašto je njegovo ministarstvo poslalo uputu DORH-u da treba ispitati osobu koja je fotografirala dvije starice u istom krevetu u sisačkoj bolnici. Bez imalo zadrške dodao je da je zdravstvena inspekcija, kao neovisno tijelo na koje on ne može utjecati, na osnovu određenih spoznaja došla do informacije da je netko, i to ne samo jedna osoba, neovlašteno fotografirao pacijentice. Na pitanje novinara kakva se poruka šalje ako će se kažnjavati oni koji na ovaj način ukazuju na probleme, odgovorio je:

- Poruka poštivanja zakona. Ako zakon govori da ne smijete nikoga neovlašteno fotografirati i javno objaviti fotografiju, poruka je da poštujemo zakon i da se ponašamo sukladno zakonima - nije odustajao Beroš od svog stava.

Tko god je vidio tu fotografiju dvije starice na istom bolničkom ležaju, neće je nikad zaboraviti. Ona podsjeća na najgore dane rata, prirodnih nepogoda, epidemija, siromaštva. Jedini logičan rezon bio je – narediti istragu kako je do toga došlo. Tko god je skrenuo pozornost na taj problem, bila snimka urađena regularno ili ne, učinio je dobro djelo. Što je sad čovjek koji ih je snimio kako leže u logoraškoj pozi, trebao zamoliti OIB, zatražiti pismeno odobrenje za snimanje, GDPR? Znači li to da zviždači najprije trebaju pitati prijestupnike mogu li objaviti njihove tajne? Ako snimimo provalnike, treba li ih najprije zamoliti da poziraju? Istovremeno, ravnatelj bolnice koji je odgovoran za tu sramotu izvući će se samo s prekršajnom prijavom. Beroš želi kazniti onoga tko upozorava na nepravdu, a krivce za sramotu amnestirati. Tim više postupak Vilija Beroša zaslužuje najdublju osudu, pa i prezir i trebao bi otići.

Kutinska zviždačica Adrijana Cvrtila jučer je zaprimila obavijest Općinskog državnog odvjetništva u Sisku da je protiv nje otvorena istraga zbog neovlaštenog snimanja trojice istaknutih kutinskih političara čime je narušila njihovu privatnost, a njihove riječi učinila javnim objavom u medijima. Radi se o bivšem predsjedniku Gradskog vijeća Davoru Kljakiću, potpredsjedniku vijeća Draženu Kindermanu i vijećniku Darku Kouseku. Protiv sve trojice, ali i protiv kutinskog gradonačelnika Zlatka Babića, USKOK je lani podigao optužnicu kojom ih terete za trgovinu utjecajem i podmićivanjem vijećnika. Eto, tako to ide u Hrvatskoj. Prijavite kriminal, USKOK vaše snimke uzme kao dokaz, podigne optužnice i vi ste im krunski svjedok. A onda niže državno odvjetništvo koje je u sastavu istog DORH-a kao i USKOK, zbog istih tih snimki protiv vas otvori istraživanje u kojoj vam prijeti kazna zatvora do pet godina.

Oni su na plaćama, Cvrtila na cesti

Oni su koristili javni novac i javni položaj, a ako ih snimiš kako izdaju naloge kojim to zlorabe, ispada da su to privatni razgovori. Pa kako je to moguće? Radi se o vrhu vlasti, gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, potpredsjedniku i vijećniku – kaže Adrijana Cvrtila.Oni su još na svojim plaćama, a njoj dali otkaz.

