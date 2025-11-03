Obavijesti

POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš kojeg se u optužnici tereti za primanje mita u korupcijskoj aferi Mikroskop, došao je danas prvi put na posao u KBC Sestre milosrdnice, doznaju 24sata. Da je Vili Beroš dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, ekskluzivno smo otkrili još 7. listopada.

Pitali smo KBC Sestre milosrdnice hoće li Beroš odmah i operirati s obzirom da sedam godina nije bio u operacijskoj sali kao neurokirurg.

- Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga, prema potpisanom Ugovoru o radu započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista - odgovorili su sad za 24sata iz Uprave KBC-a Sestre milosrdnice.

Beroš se prijavio na natječaj za posao. Želi staro radno mjesto
Beroš se prijavio na natječaj za posao. Želi staro radno mjesto

Podsjetimo, 24sata otkrila su još 22. kolovoza, da se Vili Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva.

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Kako smo otkrili bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. Natječaj je završio još u kolovozu, međutim, potrajao je jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

HDZ gura Beroša za kirurga: Saborski mandat nije aktivirao, plaća bi bila ista
DOZNAJEMO HDZ gura Beroša za kirurga: Saborski mandat nije aktivirao, plaća bi bila ista

Ravnatelj se izuzeo iz natječaja

S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u Povjerenstvu rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Ravnatelj Vagić, kako smo ranije otkrili zatražio je od Upravnog vijeća da ga izuzme od provođenja natječaja za neurokirurga koji je bolnica zaključila još 14. kolovoza, a koji je od početka sporan jer su pritisci da se zaposli upravo bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

- Dvojica neurokirurga odbila su biti u Povjerenstvu jer im je šef Klinike za neurokirurgiju rekao da mora zaposliti Beroša, odnosno točnije rečeno zahvalili su mu se na ponudi da budu u Povjerenstvu jer je uvjet bio taj da glasaju za Beroša. Na kraju je jedan drugi neurokirurg pristao biti u Povjerenstvu - rekao nam je jedan od dobro upućenih sugovornika, što smo dodatno provjerili s još nekoliko izvora koji su nam to potvrdili.

Prije mjesec dana nam je dr. Dario Josip Živković, predstojnik Klinike za neurokirurgiju, na upit je li točno da je zvao neurokirurge da budu u Povjerenstvu za provedbu natječaja rekao: "Nisam jer još nije oformljeno Povjerenstvo".

Na pitanje je li točno da u Povjerenstvu trebaju biti neurokirurzi, odgovorio je potvrdno i rekao da ne želi dalje ništa komentirati na pitanja oko zapošljavanja Vilija Beroša i da se obratimo Upravi.

Razne su tu malverzacije oko samog natječaja i okolnosti njegova provođenja, a sam Beroš iako ima pravo aktivirati saborski mandat i tako se "izvući" od posla te osigurati lakšu zaradu nego da radi u bolnici dežurstva i prekovremene, ipak se odlučio da neće aktivirati mandat te traži posao u bolnici.

Doktori ne žele Beroša u Vinogradskoj. I sam ravnatelj se izuzeo iz odabira
OTKRIVAMO Doktori ne žele Beroša u Vinogradskoj. I sam ravnatelj se izuzeo iz odabira

