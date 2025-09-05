EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

U KBC-u Sestre milosrdnice nastao je kaos zbog zadnjeg natječaja koji su raspisali za neurokirurga. Prilikom pregledavanja dokumentacije utvrdili su da je Vili Beroš i dalje zaposlenik bolnice i da mu je bolnica propustila dati otkaz ugovora o radu kad je izabrao model 6+6, što su za 24sata potvrdila dva izvora. Dok je bio ministar, radni odnos u bolnici mu je bio zamrznut. Samim time Beroš je već zaposlenik bolnice i kao takav se, kažu nam izvori, ne može javiti na natječaj. Iako su već trebali odrediti datum razgovora s kandidatima, a uz Beroša se još dvoje javilo na natječaj, to još nisu učinili jer treba razjasniti situaciju.

Beroš je u veljači 2018. prestao raditi u Vinogradskoj jer je tad prešao na novu dužnost, u Ministarstvo zdravstva, no nakon prestanka obavljanja dužnosti u ministarstvu imao je pravo na povratak u Vinogradsku. Pitali smo KBC Sestre milosrdnice je li točno da u bolničkoj dokumentaciji još stoji kako je Vili Beroš zaposlenik KBC-a, da nikad nije prestao njegov radni odnos u bolnici te da nikad nije dobio razrješenje ugovora o radu s bolnicom. Postavili smo im pitanja i o tome hoće li se on nakon isteka povlastice prema modelu 6+6, tijekom koje prima i dalje ministarsku plaću u punom iznosu te drugih šest mjeseci prepolovljenu, moći vratiti na radno mjesto u bolnicu.

Zanimalo nas je i kako to utječe na njegovu prijavu na natječaj za neurokirurga koji je bolnica raspisala.

No osim na ona o Berošu, nisu nam odgovorili ni na pitanja kad će biti intervjui s kandidatima koji su se prijavili na natječaj te do kada je rok da odaberu neurokirurga.

Iz ravnateljstva KBC-a Sestre milosrdnice poručili su nam kako se suzdržavaju od navoda i komentara.

- S obzirom na to da trenutačno traje natječajni postupak za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu, doktor medicine specijalist neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju – 1 izvršitelj, suzdržavamo se od navoda i komentara do završetka istog - stoji u odgovoru KBC-a Sestre milosrdnice.

Iako se Beroš još u studenom 2024. mogao vratiti u Vinogradsku, on je odlučio aktivirati pravo na naknadu "6+6" te je rekao da je to iskoristio kako bi osigurao egzistenciju svojoj obitelji.

Ministarstvo zdravstva još mu isplaćuje novac

Iz Ministarstva zdravstva za 24sata su odgovorili kako je, prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, Vlada RH donijela rješenje kojim je bivšemu ministru Viliju Berošu utvrđeno pravo na naknadu nakon prestanka obnašanja dužnosti za razdoblje od 16. 11. 2024. do 15. 11. 2025.

- Nakon njegova prestanka obnašanja dužnosti ministra, a najdulje do godinu dana, ima pravo na naknadu na način da prvih šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti ostvaruje naknadu u visini iznosa plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti. Gospodin Beroš trenutno koristi naknadu u visini 50% plaće. Navedeno pravo ostvaruje do 15. 11. 2025. godine, a sredstva se isplaćuju s proračunskih pozicija Ministarstva zdravstva - odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva.

Bivši ministar zdravstva, kojeg Uskok u optužnici tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi vezanoj za nabavu medicinske opreme, prijavio se, kako su prva otkrila 24sata, na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice.

Nakon te spoznaje odmah smo kontaktirali Beroša, koji je pročitao našu poruku, ali nam ništa nije odgovorio. Ravnatelj Vinogradske, Davor Vagić, potvrdio nam je prije da su raspisali natječaj za više pozicija, a jedna od njih je za specijalista neurokirurgije, te da je natječaj trajao do 14. kolovoza.

Podsjetimo, otkrili smo i da Vili Beroš do kraja mandata ove vlade ima pravo aktivirati svoj saborski mandat, ali to nije učinio, kako je rekao za 24sata glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Nakon uhićenja i smjene u studenom 2024. Beroš je aktivirao svoj saborski mandat i odmah ga stavio u mirovanje - po drugi put. Prvi put odmah nakon parlamentarnih izbora 2024. zbog nespojivosti s dužnošću ministra, na koju je tad imenovan.

Nakon što je drugi put zamrznuo mandat, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics rekao je da to nije nikakav presedan i da su to omogućavali i za nekoliko drugih zastupnika.

Međutim, krajem svibnja Berošu je istekao šestomjesečni zakonski rok mirovanja mandata, koji je zatražio nakon pokretanja kaznenog postupka i smjene u Vladi. Tad se nagađalo hoće li zbog financijskih razloga opet aktivirati mandat, ali to nije učinio nego se nedavno prijavio na natječaj za neurokirurga u Vinogradskoj, što su ekskluzivno otkrila 24sata.

Berošu su početkom lipnja prepolovili mjesečnu naknadu koju prima kao bivši dužnosnik, tako je u prvih šest mjeseci nakon smjene primao punu ministarsku plaću od 4600 eura, no sljedećih šest mjeseci prema zakonu mu isplaćuju pola, odnosno 2300 eura.

Da se vrati u Sabor, kao redovni zastupnik primao bi od 4000 do 5000 eura mjesečno, a kako doznajemo - toliko bi primao i kao neurokirurg, gdje bi za taj novac morao raditi vikende i dežurstva, a u Saboru bi radio mnogo manje.