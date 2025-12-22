Beroševe odvjetnice tražile su izdvajanje prijepisa SMS-ova i poruka, odluka o tome sutra

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu raspravljalo je danas o optužnici protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i još trojice okrivljenika nakon što su iz nje "ispali"Hrvoje Petrač, njegovi sinovi i poduzetnik Saša Pozder, koji su priznali krivnju i nagodili se s Uskokom.

Kako se doznaje, odvjetnice Vilija Beroša zatražile su da se iz spisa izdvoje određeni dokazi kao nezakoniti. HRT piše da je riječ o prijepisu SMS-ova i poziva. Zamjenik v.d. ravnatelja Uskoka Krešimir Ostrogonac otkrio je kad možemo očekivati odluku optužnog vijeća.

- Obrana drugookrivljenog predložila je izdvojiti određene dokaze, rezultate pretrage koje su bile obavljene u ovom predmetu kao nezakonite. Iznijeli su za to svoju argumentaciju, mi smo tu argumentaciju osporili svojim argumentima, a odluka optužnog vijeća o zakonitosti dokaza će biti sutra u 13 sati - rekao je Ostrogonac.

Podsjetimo, uz Beroša Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Klaićeve bolnice Goran Roić, Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a i tadašnji predstojnik Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice Krešimir Rotim.

Uskok ih tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz kaznenih djela koja uključuju davanje i primanje mita čime je proračun oštećen za oko 740.000 eura. Beroša se tereti da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 75.000 eura, Roić je navodno primio 25.000 eura mita, a Rotimova Specijalna bolnica Neurospine dobila je uređaj vrijedan 115.000 eura. Uskok ne navodi iznos imovinske koristi za Tomu Pavića.

Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura.

Za KB Dubrava nabava robotskog uređaja nije prošla jer je ravnatelj odustao budući da im ponuđeno nije odgovaralo. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC Split Saša Pozder je tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave poduzeo sve potrebne radnje i osigurao da se sklopi ugovor s njegovim društvom, što je ovaj odmah odbio. Ta je nabava trebala biti sufinancirana sredstvima EU, ali do nje na kraju nije došlo.

Kako smo pisali, na sjednici optužnog vijeća krajem rujna nekoliko optuženika priznalo je krivnju te su osuđeni temeljem sporazuma s Uskokom. To su poduzetnik Saša Pozder te članovi obitelji Petrač Hrvoje, Nikola i Novica. Oni su osuđeni na kazne zatvora i djelomične uvjetne kazne te sporedne novčane kazne. Najvišu kaznu od 3 godine i 9 mjeseci zatvora uz 300 tisuća eura sporedne kazne dobio je Hrvoje Petrač. Pravomoćnost presude temeljem sporazuma čeka na slobodu za koju je uplatio milijun eura jamčevine.

Dogovor je postigla i tvrtka Saše Pozdera Medical Innovation Solutions, kojoj se, prema optužnici pogodovalo, a koja je u međuvremenu završila u stečaju, pisao je Index. U dogovoru sa stečajnim upraviteljem i braniteljem, tvrtka je odlučila priznati krivnju i nagoditi se s Uskokom. No, kako bi mogli uplatiti štetu za proračun odnosno imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od oko 474.000 eura koji priznaju, bilo je potrebno provesti pravnu proceduru.