Vili Beroš može malo odahnuti, ročište na sudu je odgođeno. Evo što je sve zakompliciralo...

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš kojeg se u optužnici tereti za primanje mita u korupcijskoj aferi Mikroskop, došao je jučer prvi put na posao u KBC Sestre milosrdnice, doznaju 24sata. Da je Vili Beroš dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, ekskluzivno smo otkrili još 7. listopada, a u ponedjeljak 3. studenog 2025. počeo je raditi na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista.

Iako ima optužnicu, moći će raditi bez brige još neko vrijeme jer je optužno vijeće zakazano za utorak 4. studenoga na kojemu su trebali raspravljati o osnovanosti optužnice nakon što su iz postupka ispali Petrači i Saša Pozder, odgođeno je, a novi datum još nije određen.

Za odgodu Beroš može "zahvaliti" tvrtki Saše Pozdera Medical Innovation Solutions, kojoj se, prema optužnici pogodovalo, a koja je u međuvremenu završila u stečaju, piše Index. U dogovoru sa stečajnim upraviteljem i braniteljem, tvrtka je odlučila priznati krivnju i nagoditi se s Uskokom. No, kako bi mogli uplatiti štetu za proračun odnosno imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od oko 474.000 eura koji priznaju, potrebno je provesti pravnu proceduru. Naime, odluku mora odobriti Skupština tvrtke, koja se još nije sastala kako bi o tome odlučila.

Uz namirenje imovinsko-pravnog zahtjeva, tu je i novčanu kazna u iznosu od 20.100 eura. Ta su sredstva, doznajemo, osigurana, dio je u državni proračun uplatio Novica Petrač, a dio je temeljem zahtjeva suda preneseno s računa u RBA.

Skupština na kojoj su vjerovnici trebali dati suglasnost za sklapanje sporazuma s Uskokom bila je određena za 29. listopada, no odgođena je. Nova je zakazana za 20. studenog. na toj Skupštini vjerovnici bi trebali, osim davanja suglasnosti za sklapanje sporazuma, očitovati se odustaju li od osnivanja Odbora vjerovnika te odlučiti o načinu i uvjetima prodaje stečajne mase tvrtke budući da tvrtka nije nastavila s radom, a raspolaže s određenom vrijednom medicinskom opremom.

Podsjetimo, na prošloj sjednici optužnog vijeća krajem rujna nekoliko optuženika priznalo je krivnju i nagodilo se s Uskokom. To su poduzetnik Saša Pozder te članovi obitelji Petrač Hrvoje, Nikola i Novica. Oni su osuđeni na kazne zatvora i djelomične uvjetne kazne te sporedne novčane kazne. Najvišu kaznu od 3 godine i 9 mjeseci zatvora uz 300 tisuća eura sporedne kazne dobio je Hrvoje Petrač. Pravomoćnost presude temeljem sporazuma čeka na slobodu za koju je uplatio milijun eura jamčevine.

Dogovor je postigla i spomenuta tvrtka MIS u stečaju, no prema informacijama Indexa, on još nije objavljen na sudu jer se čeka odluka Skupštine vjerovnika. Tek nakon toga odredit će se datum nove sjednice optužnog vijeća na kojoj se treba raspravljati o osnovanosti optužnice protiv preostalih optuženika.

Uz Beroša optužnicom su obuhvaćeni bivši ravnatelj Klaićeve bolnice Goran Roić, Tomo Pavić iz krapinske podružnice HZZO-a i tadašnji predstojnik Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice Krešimir Rotim.

Uskok ih tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja počinili niz kaznenih djela koja uključuju davanje i primanje mita čime je proračun oštećen za oko 740.000 eura. Beroša se tereti da si je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 75.000 eura, Roić je navodno primio 25.000 eura mita, a Rotimova Specijalna bolnica Neurospine dobila je uređaj vrijedan 115.000 eura. Uskok ne navodi iznos imovinske koristi za Tomu Pavića.

Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura.

Za KB Dubrava nabava robotskog uređaja nije prošla jer je ravnatelj odustao budući da im ponuđeno nije odgovaralo. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC Split Saša Pozder je tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave poduzeo sve potrebne radnje i osigurao da se sklopi ugovor s njegovim društvom, što je ovaj odmah odbio. Ta je nabava trebala biti sufinancirana sredstvima EU, ali do nje na kraju nije došlo.