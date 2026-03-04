BiH će organizirati posebne letove za evakuaciju državljana, računaju na Hrvatsku i Srbiju

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je u srijedu da će njegova zemlja pokušati organizirati posebne letove za evakuaciju svojih državljana koji su se zatekli na području pogođenom ratnim operacijama protiv Irana. Rekao je da u Sarajevu pritom računaju i na suradnju s Hrvatskom i Srbijom.

"Mislim da smo na tragu riješiti taj veliki problem i evakuirati naše ljude", kazao je Konaković novinarima u Sarajevu nakon što je Fly Dubai ponovo otkazao svoje komercijalne letove prema BiH kojima su se u zemlju trebale vratiti stotine ljudi.

Prema dostupnim informacijama u državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu, na početku izraelsko-američke operacije protiv Irana zateklo se više od 1400 građana BiH, a najveći broj ih je u Emiratima.

Neki od njih, kako je kazao Konaković, prešli su kopnenim putem u saudijsku Arabiju a drugi i dalje čekaju evakuaciju tamo gdje ih je rat zatekao.

"Bilo je uvjeravanja da će komercijalni letovi profunkcionirati. Na žalost linija za Sarajevo nije", kazao je Konaković i dodao da stoga očekuje da Vijeće ministara BiH u četvrtak osigura sredstva za najam posebnih zrakoplova kojima bi se provela evakuacija.

Istaknuo je da je u stalnom kontaktu s ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Srbije koji su ponudili ponudili pomoć u evakuaciji državljana BiH posebnim zrakoplovima Croatia Airlinesa i Air Serbie, a i BiH je njima ponudila njima da dio građana Hrvatske i Srbije krene letovima koje će organizirati BiH.

Konaković nije posebice komentirao rat u Zaljevu niti je objasnio poziciju BiH u odnosu na taj sukob.

Političari u toj zemlji i do sada su uglavnom izbjegavali komentirati sukob SAD i Izraela s Iranom a jedina je iznimka čelnik vladajuće stranke u Republici srpskoj Milorad Dodik. Osim što je predložio da BiH prekine svaku vrstu odnosa s Iranom iskazao je jasnu potporu Izraelu. Pritom je izmislio konstrukciju da kako Srbi s tom državom koja je nastala 1948. godine "dijele zajedničku sudbinu još od srednjeg vijeka, preko stradanja u Jasenovcu i Gradini, pa sve do danas".

Donalda Trumpa je pak hvalio jer "pokazuje predanost zaštiti judeokršćanske civilizacije, njezine sigurnosti i načina života".