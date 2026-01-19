Obavijesti

ŽELE SPRIJEČITI GRADNJU

BiH prijeti pravnim akcijama zbog odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

BiH prijeti pravnim akcijama zbog odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori
Sporna lokacija vojarne Čerkezovac gdje bi se trebao skladištiti radioaktivni otpad iz elektrane Krško | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Zbog rizika za Savu i Dunav angažirani francuski pravni stručnjaci i pokrenute predstavke pred EU i međunarodnim tijelima

Vlasti BiH angažirale su francuske pravne konzultante “Laborde Law” koji su zajedno s domaćim stručnjacima poduzeli niz pravnih i diplomatskih aktivnosti kako bi pokušali spriječiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice s BiH.

Kako je u ponedjeljak priopćeno nakon susreta s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem, u ime BiH je podneseno više predstavki prema tijelima ESPO konvencije, kao i prijave u okviru Savske i Dunavske konvencije, uz upozorenje da bi izgradnja odlagališta 'predstavljala ozbiljan rizik za rijeke Savu i Dunav i šire područje'. 

Najavljuje se da će se u svibnju ove godine pred ESPO odborom u Ženevi održati usmena rasprava o slučaju Trgovske gore.

Vlasti BiH su Europskoj komisiji uputile i predstavku zbog mogućeg kršenja prava Europske unije, navodi se u priopćenju i pojašnjava da je upućen zahtjev Komisiji da se uključi u slučaj i razmotri pokretanje postupka protiv Hrvatske pred Sudom pravde EU-a.

Najavljeno je da će BiH koristiti sve pravne mehanizme, uključujući međunarodnu arbitražu, Međunarodni sud pravde, kao i upravne i ustavne sporove u Hrvatskoj. Također je potvrđeno da će BiH u predstojećem razdoblju otvoriti komunikaciju sa Srbijom kao potencijalno zainteresiranom stranom. Ekspertnome timu i francuskim pravnim konzultantima “Laborde Law” dana je potpora da nastave s korištenjem svih pravnih mehanizama kako bi BiH pokušala spriječiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada, stoji u priopćenju ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.  

Hrvatski sabor je krajem prošle godine donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori kojom je ta lokacija potvrđena kao službena za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

