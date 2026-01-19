BiH prijeti pravnim akcijama zbog odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Zbog rizika za Savu i Dunav angažirani francuski pravni stručnjaci i pokrenute predstavke pred EU i međunarodnim tijelima
Vlasti BiH angažirale su francuske pravne konzultante “Laborde Law” koji su zajedno s domaćim stručnjacima poduzeli niz pravnih i diplomatskih aktivnosti kako bi pokušali spriječiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice s BiH.
Kako je u ponedjeljak priopćeno nakon susreta s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem, u ime BiH je podneseno više predstavki prema tijelima ESPO konvencije, kao i prijave u okviru Savske i Dunavske konvencije, uz upozorenje da bi izgradnja odlagališta 'predstavljala ozbiljan rizik za rijeke Savu i Dunav i šire područje'.
Najavljuje se da će se u svibnju ove godine pred ESPO odborom u Ženevi održati usmena rasprava o slučaju Trgovske gore.
Vlasti BiH su Europskoj komisiji uputile i predstavku zbog mogućeg kršenja prava Europske unije, navodi se u priopćenju i pojašnjava da je upućen zahtjev Komisiji da se uključi u slučaj i razmotri pokretanje postupka protiv Hrvatske pred Sudom pravde EU-a.
Najavljeno je da će BiH koristiti sve pravne mehanizme, uključujući međunarodnu arbitražu, Međunarodni sud pravde, kao i upravne i ustavne sporove u Hrvatskoj. Također je potvrđeno da će BiH u predstojećem razdoblju otvoriti komunikaciju sa Srbijom kao potencijalno zainteresiranom stranom. Ekspertnome timu i francuskim pravnim konzultantima “Laborde Law” dana je potpora da nastave s korištenjem svih pravnih mehanizama kako bi BiH pokušala spriječiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada, stoji u priopćenju ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Hrvatski sabor je krajem prošle godine donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori kojom je ta lokacija potvrđena kao službena za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.
