Obavijesti

News

Komentari 9
NIŽU SE KRITIKE

Bijela kuća brani Trumpa zbog odvratnog videa: 'Oni su samo likovi iz crtića 'Kralj lavova'...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Bijela kuća brani Trumpa zbog odvratnog videa: 'Oni su samo likovi iz crtića 'Kralj lavova'...'
Foto: Truth Social

Meme video koji je Trump podijelio na Truth Socialu izazvao je lavinu osuda. Dok Bijela kuća poručuje da je riječ o 'lažnom zgražanju', senator iz redova republikanaca traži hitno uklanjanje snimke

Admiral

Novi skandal potresa Bijelu kuću nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio kontroverzan meme video u kojem su bivši predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle prikazani kao majmuni.

TEŠKI SKANDAL Trumpova odvratna objava: Ovo je objavio na svojoj mreži
Trumpova odvratna objava: Ovo je objavio na svojoj mreži

Unatoč oštrim kritikama i optužbama za rasizam, iz Bijele kuće poručuju kako nema razloga za povlačenje snimke. Glasnogovornica Karoline Leavitt ustvrdila je da je riječ o internetskom meme videu koji Trumpa prikazuje kao 'Kralja džungle'.

- Ovo je iz internetskog meme videa koji prikazuje predsjednika Trumpa kao 'Kralja džungle', a demokrate kao likove iz 'Kralja lavova'. Prestanite s lažnim zgražanjem i bavite se temama koje su zaista važne američkom narodu - poručila je Leavitt.

No, s takvim stavom nije se složio ni dio republikanske stranke. Senator Tim Scott iz Južne Karoline javno je osudio objavu, nazvavši je 'najrasističkijom stvari' koju je vidio da dolazi iz ove Bijele kuće.

- Nadam se da je objava lažna. Predsjednik bi je trebao ukloniti - napisao je Scott na društvenoj mreži X.

Sporni video, dug oko jedne minute, pojavio se u četvrtak i većim se dijelom bavi Trumpovim tvrdnjama o navodnoj krađi izbora 2020. godine. Ipak, najveću pozornost izazvale su AI-generirane scene u kojima su Barack i Michelle Obama prikazani kao majmuni, uz pjesmu 'The Lion Sleeps Tonight'.

NEMA VIŠE SPORAZUMA Trump, a i Putin vode nas u ludilo! Stručnjak za 24sata: Ovo je kao u doba Hladnog rata
Trump, a i Putin vode nas u ludilo! Stručnjak za 24sata: Ovo je kao u doba Hladnog rata

Snimka je izrezana iz duljeg videa u kojem su i drugi istaknuti demokrati prikazani kao životinje iz Disneyjeva crtića. Joe Biden pojavljuje se kao čimpanza, Chuck Schumer kao zebra, dok je kalifornijski guverner Gavin Newsom, koji je pozvao republikance da osude video, navodno prikazan kao impala.

U videu se pojavljuju i guverner Illinoisa JB Pritzker kao slon, vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries kao merkata te bivša potpredsjednica Kamala Harris u liku kornjače.

NIJE BILO SLUČAJNO Melania je zbog neugodnog pitanja o Epsteinu otkazala konferenciju: 'Poštujte to...'
Melania je zbog neugodnog pitanja o Epsteinu otkazala konferenciju: 'Poštujte to...'

Trump je u intervjuu za NBC News priznao da ponekad dijeli objave koje prethodno ne provjerava, uključujući i one vezane uz navodne manipulacije izbornim sustavom.

Predstavnici obitelji Obama zasad se nisu oglasili o ovom slučaju, dok se političke reakcije i dalje nižu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley
'IMAM DOKAZE'

Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley

Lara (25) tvrdi da do danas nije zaprimila službeni dokument koji bi potvrdio sumnju o krađi auta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026