Bijela kuća brani Trumpa zbog odvratnog videa: 'Oni su samo likovi iz crtića 'Kralj lavova'...'

Novi skandal potresa Bijelu kuću nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social podijelio kontroverzan meme video u kojem su bivši predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle prikazani kao majmuni.

Unatoč oštrim kritikama i optužbama za rasizam, iz Bijele kuće poručuju kako nema razloga za povlačenje snimke. Glasnogovornica Karoline Leavitt ustvrdila je da je riječ o internetskom meme videu koji Trumpa prikazuje kao 'Kralja džungle'.

- Ovo je iz internetskog meme videa koji prikazuje predsjednika Trumpa kao 'Kralja džungle', a demokrate kao likove iz 'Kralja lavova'. Prestanite s lažnim zgražanjem i bavite se temama koje su zaista važne američkom narodu - poručila je Leavitt.

No, s takvim stavom nije se složio ni dio republikanske stranke. Senator Tim Scott iz Južne Karoline javno je osudio objavu, nazvavši je 'najrasističkijom stvari' koju je vidio da dolazi iz ove Bijele kuće.

- Nadam se da je objava lažna. Predsjednik bi je trebao ukloniti - napisao je Scott na društvenoj mreži X.

Sporni video, dug oko jedne minute, pojavio se u četvrtak i većim se dijelom bavi Trumpovim tvrdnjama o navodnoj krađi izbora 2020. godine. Ipak, najveću pozornost izazvale su AI-generirane scene u kojima su Barack i Michelle Obama prikazani kao majmuni, uz pjesmu 'The Lion Sleeps Tonight'.

Snimka je izrezana iz duljeg videa u kojem su i drugi istaknuti demokrati prikazani kao životinje iz Disneyjeva crtića. Joe Biden pojavljuje se kao čimpanza, Chuck Schumer kao zebra, dok je kalifornijski guverner Gavin Newsom, koji je pozvao republikance da osude video, navodno prikazan kao impala.

U videu se pojavljuju i guverner Illinoisa JB Pritzker kao slon, vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries kao merkata te bivša potpredsjednica Kamala Harris u liku kornjače.

Trump je u intervjuu za NBC News priznao da ponekad dijeli objave koje prethodno ne provjerava, uključujući i one vezane uz navodne manipulacije izbornim sustavom.

Predstavnici obitelji Obama zasad se nisu oglasili o ovom slučaju, dok se političke reakcije i dalje nižu.