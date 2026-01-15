Obavijesti

News

venezuelanska oporbena čelnica

Bijela kuća: 'Trumpov stav o Corini Machado ostaje isti!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Donald Trump isključio Mariju Corinu Machado iz strategije za Venezuelu, no ipak se sastao s njom u Bijeloj kući!

Admiral

Donald Trump proveo je "realnu procjenu" podrške venezuelskoj oporbenoj čelnici Mariji Corini Machado, priopćila je Bijela kuća u četvrtak, nakon što je američki predsjednik ranije kazao da ona nije kvalificirana za vođenje zemlje. 

Machado, koja nastoji osigurati ulogu u upravljanju svojom zemljom, bila je u četvrtak u Bijeloj kući na ručku s Trumpom. 

Trump je isključio Machado iz svoje strategije za Venezuelu. Ubrzo nakon uhićenja bivšeg predsjednika Nicolasa Madura, koji se sada nalazi u pritvoru u Sjedinjenim Državama, Trump je rekao da Machado, koja je u prosincu tajno napustila Venezuelu kako bi primila Nobelovu nagradu za mir, nije kvalificirana za vođenje zemlje.

Njen posjet Bijeloj kući dolazi dan nakon "dugog razgovora" američkog predsjednika i privremene predsjednice latinoameričke zemlje Delcy Rodriguez u kojemu je potvrđena američka namjera da do daljnjega pregovara s rukovodećim timom koji se zadržao na vlasti u Caracasu nakon što su američke specijalne snage zarobile predsjednika Madura.

Delcy Rodriguez opisala je razgovor "produktivnim i ljubaznim".

Iako nije pokazao nikakvu namjeru davanja podrške oporbi u Venezueli ili organiziranju izbora u toj zemlji, Donald Trump je rekao za Fox News da "nestrpljivo" čeka susret s Machado.

Kada su ga pitali o mogućnosti da mu venezuelska oporbena čelnica preda Nobelovu nagradu, Trump je odgovorio: "Čuo sam da je htjela to učiniti. Bila bi mi velika čast". 

Nobelov institut rekao je da je apsolutno nemoguće prenijeti, podijeliti ili opozvati dodijeljenu Nobelovu nagradu.

