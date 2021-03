Ostao bih šokiran kad bi postojao znatan broj škola koje će najesen provoditi nastavu na daljinu. Još moramo dobiti razinu prihvaćanja cjepiva u zajednicama s niskim prihodima i kod ljudi druge boje kože. Moramo pokazati da naši najpametniji ljudi primaju cjepivo i da ono radi, rekao je Bill Gates.

No čak ako i dobijemo veću razinu procijepljenosti, nećemo se u potpunosti vratiti na staro. U ostatku svijeta bit će možda i kraj 2022. godine prije negoli se postigne takva procijepljenost. Nekoć je bilo potrebno 20 godina da cjepiva stignu iz bogatog dijela svijeta do zemalja u razvoju. Stanje je sad bolje, ali još uvijek nije dovoljno dobro. No, mislim da ćemo se najesen osjećati mnogo normalnije, dodao je Gates, koji je intervju dao povodom njegove knjige "Kako izbjeći klimatsku katastrofu", koja je dosegla prvo mjesto najprodavanijih knjiga prema New York Timesu.

- Možete me optužiti da sam generalno optimistična osoba, kaže i napominje svoju specifičnu prošlost kao osobe koja je napustila školu, osnovala uspješnu tehnološku tvrtku, ima svoju zakladu, koja isto odlično radi. To vas pogura na vau-što-sve-mogu-napraviti listi, kaže Gates.

Ističe kako je borba protiv klimatskim promjena teška i izazovna sama za sebe.

U vezi s tim najviše me brine politička volja za rješavanja tog problema, ističe Gates, a tu posebno misli na mlade republikance te njihovo starije vodstvo koje zajedno s njima ne prepoznaje važnost tog globalnog problema.

Osim toga smatra također da treba donijeti dugoročne političke odluke koje će natjerati velike industrije da iz korijena reinvestiraju u vlastitu infrastrukturu u cilju bolje budućnosti.

U knjizi Gates se tek u posljednje dvije stranice dotiče problema nijekanja klimatskih promjena uz obrazloženje

- Na neki način više sam ciljao na ljude koji misle da je taj problem lako riješiti nego na ljude koji misle da problema ne postoji.

Imate četiri tabora: U prvom kažu da ne postoji problem. U drugom kažu da problem postoji, ali ga je lako riješiti. U trećem taboru da je taj problem nemoguće riješiti te da svejedno trebamo nastaviti istim tempom. U četvrtom imate mene koji kažem: a) važno je, b) to je vrlo, vrlo težak problem i c) nije toliko težak da ga nemamo uopće šanse riješiti, kaže Gates.

S obzirom na implementaciju električnih vozila smatra da bi se u narednih 15 godina emisija plinova u segmentu vozila mogla doći na nulu, s obzirom na to da njihova cijena pada, bit će više stanica za punjenje te će vrijeme punjenja pasti na svega 15 minuta.

Na temu o kriptovalutama i problemu prekomjerne potrošnje električne energije koja nastaje takozvanim rudarenjem kriptovaluta te kako se to klimatološki gledano, može doživjeti i kao korak unazad, Gates daje odgovor.

Moje kritike o bitcoinu nisu zapravo usredotočene na njegovu veliku potrošnju električne energije. Vjerujem u digitalne valute za niže troškove transakcija, a bitcoin to nije učinio jer ga ne možete unovčiti. Ovi bitcoin dečki nisu učinili ništa, možda jesu na otkupninama za otmice ili nekim transakcijskim troškovima vezanim za drogu, kaže Gates.

Gates se u knjizi dotiče i geoinženjering kao rješenje za klimatske promjene.

Trenutačno je najveća debata o tome treba li se dopustiti čak i najmanje eksperimente s tim ili da uopće ne idemo ni blizu toga. To je vrlo kontroverzno, kaže Gates.

Ja to neću gurati. Guram racionalnije stvari, tipa 'hej, samo promijenite način na koji proizvodite čelik. Prijeđimo na jeftin, zeleni vodik'. Uložio sam nekoliko milijuna u geoinženjering, a ukupno sam uložio oko dvije milijarde dolara. Više novca gubim na tvrtke koje proizvode baterije puta sto, nego što ulažem u geoinženjering. Financirao sam model zelene energije otvorenog pristupa. Financirao sam nuklearnu fuziju, ističe Gates.

Posve mi je čudno u kako je ranoj fazi razvoja čitavo polje o klimatologiji te u razumijevanju što je potrebno napraviti, dodaje Gates.

Slaže se da čovječanstvo već kasni u rješavanju problema klimatskih promjena, ali i istuče koliko je reakcija zakašnjela.

Stigla je u nekom smislu 20 godina prekasno. Jedinom sam tu akciju vidio kroz ono što gledam u Africi, u smislu koliko je tamo teško imati poljoprivredu i način razmišljanja, trebamo li se doista nositi s ovim kompleksnim ograničenjima koja dolaze uz klimatske promjene. Vrlo sam sretan što su me ljudi upoznali s tim problemom, kaže Gates.