Jezivi detalji iz Epsteinove ćelije prije smrti: 'Pitao me: 'Kako se radi omča?' Čuvari su se smijali'

Ozloglašeni financijer i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein navodno je pokušao počiniti samoubojstvo najmanje tri puta prije nego što je 10. kolovoza 2019. pronađen mrtav u zatvoru Metropolitan Correctional Center u New Yorku. Nakon njegove smrti istražitelji su u ćeliji pronašli nekoliko improviziranih omči napravljenih od posteljine i odjeće.

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Dok službeni nalaz kao uzrok smrti navodi samoubojstvo vješanjem, opsežna istraga američkog Ministarstva pravosuđa otkrila je niz ozbiljnih propusta u zatvoru. Čuvari nisu provodili obvezne obilaske, kamere nisu snimile ključne sate prije smrti, a Epstein je u noći kada je umro ostao sam u ćeliji iako je ranije bio pod nadzorom zbog opasnosti od samoubojstva.

Prvi službeno zabilježeni incident dogodio se 23. srpnja 2019. godine. Čuvari su tada pronašli Epsteina polusvjesnog na podu ćelije s komadom plahte oko vrata. Odmah je stavljen pod pojačani nadzor. No njegov tadašnji cimer Nicholas Tartaglione, bivši policajac osuđen za višestruka ubojstva, tvrdi da to nije bio prvi put.

Kako je ispričao za The New York Times, nekoliko dana ranije Epstein ga je pitao kako se radi omča nakon što mu je sud odbio zahtjev za puštanje uz jamčevinu. Tartaglione tvrdi da je kasnije svjedočio još dvama pokušajima samoubojstva. Jednom je navodno vidio Epsteina kako vezuje plahtu za rešetke na prozoru ćelije, a drugi put ga je usred noći zatekao u sumnjivom položaju te je ispod madraca pronašao skrivenu omču.

Foto: Department of Justice

Otkrio je da je oba incidenta prijavio čuvarima, no oni su ga samo ismijali. Njegove tvrdnje kasnije je potvrdio i drugi zatvorenik Peter Bright, kojem se Tartaglione povjerio neposredno nakon Epsteinove smrti. Nakon incidenta 23. srpnja Epstein je prvo tvrdio da ga je Tartaglione pokušao ubiti. Interna istraga nije pronašla dokaze za takvu tvrdnju, a Epstein je kasnije rekao da se ne sjeća što se dogodilo.

Unatoč svemu, sa statusa osobe pod pojačanim nadzorom skinut je već šest dana kasnije. U dokumentaciji je pritom stajalo da ne smije ostati sam u ćeliji i da mu mora biti dodijeljen cimer. No, to se nije dogodilo.

Njegov cimer premješten je 9. kolovoza, dan prije smrti, a novi nikada nije stigao. Tako je Epstein posljednju noć proveo sam u ćeliji. Istraga je kasnije pokazala da se u ćeliji nalazila veća količina posteljine i odjeće, što je bilo protivno pravilima za zatvorenike kod kojih postoji rizik od samoubojstva.

Nakon smrti pronađeno je više komada tkanine svezanih u oblik omče.

Istraga je također pokazala da dvoje čuvara, Tova Noel i Michael Thomas, satima nisu provodili obvezne obilaske. Umjesto da svakih 30 minuta provjeravaju stanje u ćelijama, spavali su i pregledavali internet. Kasnije su, prema nalazima istrage, lažirali službenu dokumentaciju kako bi prikrili da nisu obavljali svoj posao. Problema je bilo i sa sustavom nadzornih kamera. Kamere su prikazivale sliku uživo, ali ključne snimke nisu bile pohranjene zbog tehničkog kvara koji danima nije bio otklonjen.

Foto: New York State Division of Criminal

Epsteinovo tijelo pronađeno je tek sljedećeg jutra oko 6.30 tijekom podjele doručka.

Prema iskazima iz istrage, čuvar Michael Thomas prvi je ušao u ćeliju i pokušao ga reanimirati.

- Diši, Epstein, diši! - vikao je tijekom pokušaja oživljavanja.

Njegova kolegica Tova Noel kasnije je istražiteljima rekla da je Thomas više puta ponavljao: "Bit ćemo u velikim problemima".

Iako je glavna medicinska vještakinja New Yorka Barbara Sampson zaključila da je riječ o samoubojstvu, patolog Michael Baden, kojeg je angažirala Epsteinova obitelj, od početka osporava takav zaključak.

- Pregledao sam više od tisuću slučajeva vješanja u zatvorima u New Yorku u posljednjih 40-50 godina. Nitko nije imao tri prijeloma poput ovih - rekao je Baden.

Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

Tvrdi da su prijelomi na Epsteinovu vratu više u skladu s davljenjem nego s vješanjem te upozorava i na druge detalje koje smatra neuobičajenima. Dodatna pitanja otvorila je i istraga zatvorskog osoblja. Analiza računala stražarke Tove Noel pokazala je da je netko u 5.42 ujutro, otprilike sat vremena prije pronalaska tijela, pretraživao pojam "najnovije o Epsteinu u zatvoru". Noel je kasnije rekla da se te pretrage ne sjeća.

Istražitelji su analizirali i nekoliko gotovinskih uplata na njezin račun, no nikada nije utvrđena povezanost s Epsteinovom smrću.

Iako su Noel i Thomas bili optuženi za krivotvorenje službene dokumentacije, optužbe su kasnije odbačene nakon što su pristali surađivati s istražiteljima. Više od šest godina nakon Epsteinove smrti službeni zaključak ostaje isti, no brojni propusti, izgubljene snimke i proturječni iskazi i dalje potiču rasprave o tome što se točno dogodilo u zatvorskoj ćeliji u New Yorku.

Uz korištenje AI-ja*