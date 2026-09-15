Bill Gates o cijepljenju djece: 'Nažalost, nećemo moći to iskorijeniti, tragično je ovo!'

Zbogotpora cijepljenju u bogatim zemljama potpuno iskorjenjivanje ospica kao globalne prijetnje javnom zdravlju danas više nije izvedivo, izjavio je Bill Gates u intervjuu za Reuters. Suosnivač Microsofta i milijarder filantrop istaknuo je kako je brisanje te smrtonosne dječje bolesti s lica zemlje ranije bilo jedan od mogućih ciljeva njegove zaklade, koja se bavi globalnim zdravstvom i najsiromašnijim stanovništvom. Sada je taj plan, nažalost, odbačen.

Promjena plana koja nosi tragične posljedice

Gates je pojasnio kako je njegova zaklada imala ambiciju pridonijeti potpunom iskorjenjivanju ospica, no taj je cilj uklonjen s popisa prioriteta upravo zbog rastućeg skepticizma u razvijenom svijetu.

​- U jednom trenutku zaklada je htjela iskorijeniti ospice, ali zbog otpora cijepljenju u bogatim zemljama to više nije na popisu naših ciljeva. Mislim da je to na neki način tragično - rekao je Gates.

Ospice su jedna od najzaraznijih bolesti na svijetu. Prije uvođenja cjepiva šezdesetih godina prošlog stoljeća, virus je svake godine ubijao oko dva milijuna djece. Danas od posljedica ospica godišnje umire oko 100.000 djece, uglavnom u zemljama gdje je cijepljenje teško dostupno zbog ratnih sukoba, siromaštva ili logističkih prepreka. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) naglašava da je za sprječavanje epidemija potrebna stopa procijepljenosti viša od 95 posto kako bi se osigurao kolektivni imunitet. Posljednjih godina, međutim, u razvijenim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države i Europu, zabilježen je zabrinjavajući porast broja oboljelih zbog pada procijepljenosti, vraćajući u fokus bolest koja je bila gotovo zaboravljena.

Paradoks bogatih zemalja i širenje skepticizma

Ironično, dok se siromašnije zemlje bore s logistikom i dostupnošću cjepiva, bogate nacije suočavaju se s epidemijom dezinformacija. Val skepticizma, koji desetljećima promiče sadašnji američki ministar zdravstva u administraciji Donalda Trumpa, Robert F. Kennedy Jr., doveo je do pada stope cijepljenja na opasno niske razine. Unatoč brojnim znanstvenim studijama koje su opovrgnule bilo kakvu vezu između cjepiva i autizma, poput nedavnog istraživanja Sveučilišta u Washingtonu na 2,5 milijuna djece, nepovjerenje i dalje opstaje.

Gates je s olakšanjem napomenuo da se takav skepticizam još nije u značajnoj mjeri prelio na siromašnije zemlje, gdje ospice mogu biti znatno smrtonosnije zbog pothranjenosti i slabijih zdravstvenih sustava.

​- Uvijek postoji strah da će se sumnje iz Amerike pretvoriti u globalni trend. Ipak, u zemljama u kojima naša zaklada radi nismo zabilježili rast otpora cijepljenju - izjavio je.

Smrtonosna stvarnost se vratila

Posljedice pada procijepljenosti više nisu teorijske. Sjedinjene Države trenutno proživljavaju najveću epidemiju ospica u posljednjih 35 godina, s više od tri tisuće potvrđenih slučajeva. U Pennsylvaniji su ove godine zabilježena tri smrtna slučaja povezana s ospicama: dvoje dojenčadi i jedna 40-godišnja žena. "Ovo je srceparajući gubitak za obitelj i nesretan podsjetnik da ospice mogu biti ozbiljna i potencijalno smrtonosna bolest", izjavio je mrtvozornik okruga Jefferson Greg Furlong.

S druge strane svijeta, Bangladeš se bori s epidemijom koja je odnijela više od tisuću života, unatoč hitnoj kampanji u kojoj je primijenjeno gotovo 20 milijuna doza cjepiva. Problem leži u tome što nacionalne statistike mogu prikriti lokalne "džepove" neprocijepljenosti. Smrti su pretežno zabilježene kod vrlo male djece, od kojih mnoga nisu ni dosegla dob za prvu dozu cjepiva, što ukazuje na to da virus cirkulira u zajednicama s niskom stopom imuniteta. Priča jednogodišnjeg Saifa Hasana, koji je preminuo nedugo nakon primitka cjepiva jer je već bio zaražen, bolno ilustrira izazove s kojima se suočavaju zdravstveni djelatnici.