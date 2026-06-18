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ZABRINJAVAJUĆE BROJKE

Biloglav: 'Raste broj djece koji se za pomoć obraćaju psihijatru'

Piše HINA,
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Biloglav: 'Raste broj djece koji se za pomoć obraćaju psihijatru'
Zagreb: Domino o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Damir Biloglav upozorio je na rast broja djece koja traže pomoć dječjih psihijatara te na sve češću pojavu poremećaja koji su nekad bili rijetkost.

Saborski zastupnik stranke Domino Damir Biloglav upozorio je u četvrtak na porast broja djece koja traže pomoć dječjih psihijatara te pozvao društvo da se aktivnije uključi u rješavanje problema mentalnog zdravlja mladih. Na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru Biloglav je rekao da se u ordinacijama dječjih psihijatara pojavljuju sve mlađa djeca te da su poremećaji koji su ranije bili rijetki danas sve učestaliji. „Ovih dana smo imali priliku čuti da je u jako velikom porastu broj djece koja se obraćaju dječjim psihijatrima, da u ordinacijama psihijatara imate sve mlađu i mlađu djecu i da se javlja patologija koja je ranije bila vrlo, vrlo rijetka, a sada je sve učestalija”, kazao je. Kao moguće uzroke naveo je utjecaj društvenih mreža i posljedice epidemioloških mjera tijekom pandemije koronavirusa te poručio da bi se društvo trebalo zapitati kakvu generaciju odgaja i što se može očekivati u budućnosti ako se problemi ne počnu rješavati dok su djeca još u formativnoj dobi.

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„To je problem koji ne možemo ostaviti samo dječjim psihijatrima jer se oni bave posljedicama”, poručio je Biloglav.

Čabaj: Koristiti dronove za nadzor mora

Njegov stranački kolega Krešimir Čabaj osvrnuo se na ovotjednu saborsku raspravu o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, koji je ocijenio pozitivnim, ali je upozorio na slabo korištenje dronova za nadzor mora.

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Kako je kazao, Hrvatska je tijekom 2018. i 2019. kupila od Izraela šest dronova i lansirnu rampu  u vrijednosti oko 5 milijuna eura i da su ti dronovi u šest godina ostvarili tek oko 260 do 270 letova.

"Ako već imamo tehnologiju, onda je trebamo i koristiti", poručio je.

Peternel: Rezolucija DP-a je za sada popis želja 

Igor Peternel (Domino) najavio je pak za sljedeću srijedu okrugli stol u Saboru o nastavi povijesti u hrvatskim školama i je li potrebna reforma nastave tog predmeta.

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Govoreći o rezoluciji Domovinskog pokreta (DP) o Bosni i Hercegovini, Peternel je kazao je je Domino spreman uvijek razgovarati i podržati ono što je dobro za Hrvate u BiH, ali tek kada bude službeno, odnosno kada uđe u saborsku proceduru.

„To je za sada popis njihovih želja koji služi eventualnom podizanju  rejtinga” kazao je. Naglasio je da se za Hrvate u BiH treba zalagati načelno i politički, koliko god se to može te prestati time manipulirati.

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Komentari 1
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