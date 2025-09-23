Bivša pomoćnica Joea Bidena, koja ga je optužila za seksualni napad, postala je Ruskinja...

Ruski predsjednik Vladimir Putin dodijelio je rusko državljanstvo Tari Reade, bivšoj pomoćnici Joea Bidena, koja ga je 2020. optužila za seksualni napad, izvijestila je ruska agencija Meduza.

Tara Reade radila je kratko u Bidenovu uredu početkom 1990-ih dok je bio senator. Tijekom njegove predsjedničke kampanje 2020. optužila ga je za seksualno uznemiravanje iz 1993. godine. Biden je odmah odbacio optužbe, ljudi koji su tad radili s Bidenom kažu kako nikad nisu svjedočili nečem sličnom.

- To se aposlutno nije dogodilo - jasan je bio Biden.

Reade je 2023. preselila u Rusiju, tvrdila je da je u SAD-u dobivala prijetnje i osjećala se nesigurno. Zatražila je azil, a kasnije i rusko državljanstvo, koje joj je sad odobreno.

U Rusiji se često pojavljuje na državnim, tj. Putinovim medijima, gdje kritizira SAD i Bidenovu administraciju, postala je dio propagandne mreže Kremlja. Njezini nastupi uključuju komentare o američkoj politici i zapadnim institucijama, što Rusija koristi u informacijskom ratu