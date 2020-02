Bivša žena: Vjerojatno nije pio lijekove, mislio je da ga prate

A nisam baš najbolje, ne radim. Nisam u funkciji da bih mogla raditi, priča nam bivša izvanbračna supruga Branka Rafajca, ubojice s Malog Lošinja.

Rafajac je u petak rano ujutro, nakon što je navodno cijelu noć pio, izbezumljen lupao po vratima susjedima, sve dok jedna od njih nije otvorila.

Napao ju je i nožem usmrtio njezinu 16-godišnju kćer koja je pokušala zaštititi majku.

- Nisam poznavala djevojku, ne znam tu obitelj. Možda iz viđenja - kaže nam Rafajčeva bivša supruga.

Foto: PIXSELL Pitamo je hoće li joj otići na sprovod.

- Vjerojatno ću otići, ali ne znam hoću li moći to psihički podnijeti - odgovara potresena žena.

Opisala nam je odnos s Brankom Rafajcem.

- Bili smo 15 godina zajedno. U jednom trenutku se počeo čudno ponašati. Pričao je nebuloze, imao je osjećaj da ga netko prati. Imao je svoje epizode, sve dok nije došlo do neke vrste živčanog sloma. Završio je na psihijatriji na Rabu u studenom 2018. i ostao tamo sve do kraja veljače 2019. Još smo živjeli zajedno kad je izašao iz bolnice. Brinula sam se o njemu, redovito je pio tablete i oporavio se. Normalno je funkcionirao - priča nam bivša supruga. Međutim, mirno razdoblje nije potrajalo.

- U kolovozu su se stvari počele mijenjati nagore. To je bilo usred sezone, znate kako je tad. Radi se od 12 do 16 sati, veliki je napor. Lovio je ribu, bavio se podvodnim ribolovom i još nešto radio sa strane u turizmu. Tad je vjerojatno prestao piti tablete. Nije bio fizički agresivan prema meni, više je to išlo na psihu. Imali smo razmirice, svađali smo se, derao se, a ja sam osjećala da ću puknuti. Osjećala sam da je kraj i da se nešto mora promijeniti. Prijavila sam ga za psihičko maltretiranje i odselila se. Bila sam na policiji, pa kod njegova liječnika opće prakse jer psihijatra na Lošinju nema. Zatim sam zvala Hitnu. Javila sam im se jer me on nazvao i nije suvislo razgovarao. Rekla sam Hitnoj da mu je potrebna liječnička pomoć. Oni su mi odgovorili da ne mogu izaći na teren na neviđeno te da se trebam vratiti u stan i procijeniti kako je pa da im javim. Rekla sam im da tamo više ne živim, ali ništa od toga. Nakon toga sam otišla na godišnji pa sam se s njim sastala da riješimo imovinska pitanja. Tu je bio relativno ok, iako je imao oscilacije i žute minute. Nakon toga sam otišla i na Centar za socijalnu skrb. Izričito sam navela da nije mogao normalno komunicirati i da je bio takvog stanja da bi mogao ugroziti sebe ili nekoga drugog - priča nam uznemirena žena.

- Njegov slučaj je Centar za socijalnu skrb imao od 2019. jer je bio na psihijatriji i ja sam bila pozvana da se očitujem. Koliko mi je poznato, kad sam podnijela prijavu za nasilje u obitelji, ona je morala doći do njih, bez obzira na to što nismo tad bili zajedno. Stvari se moraju skratiti da se djeluje brže. Loše sam se osjećala, bavila sam se mišlju da trebam napraviti nešto više. Nešto što se moglo spriječiti ili riješiti u tri dana produljilo se na tri mjeseca - ispričala nam je Rafajčeva bivša supruga.

