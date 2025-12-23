Bivši glavni državni inspektor i kum ostaju u istražnom zatvoru

Bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikulić i njegovu kumu, donedavnom šefu rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva Draganu Krasiću u utorak je produljen istražni zatvor u kojem su od kraja studenoga kada su uhićeni zbog korupcije.

Pritvor im je produljen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog čega su i pritvoreni 22. studenoga. Uskok, kako se doznaje, treba ispitati još devet svjedoka. Mikulić i Krasić pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje njihovim tvrtkama.

Otkrivajući detalje slučaja u kojem su za Mikulića i Krasića tražili pritvaranje, za razliku od poduzetnika osumnjičenih za davanje mita Gorana Večkovića i Ivice Vugrinca, Uskok je izvijestio da su istragom obuhvaćene i njihove tri tvrtke.

Uskok sumnja da su Mikulić i Krasić, svjesni da ministarstvo po zahtjevima Večkovićevih i Vugrinčevih tvrtki vodi više postupaka za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, s njima sklopili koruptivan dogovor.

U zamjenu za novčane isplate i robne isporuke obvezali su se osigurati da postupanje Državnog inspektorata i ministarstva bude usklađeno s poslovnim interesima vlasnika kamenoloma, od povoljnih mišljenja povjerenstava do izbjegavanja štetnih inspekcijskih nalaza.

Krasić je pritom, prema sumnjama, davao detaljne stručne upute, dorađivao i naknadno ubacivao dokumente u spis kako bi zahtjevi rudarskih tvrtki izgledali potpunije i bili prihvaćeni.

Mikulić je planiranjem i usmjeravanjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu pazio da nadzori ne proizvode zapreke za izdavanje koncesija, proširenje eksploatacijskih polja i povećanje godišnje eksploatacije kamena.

Uskok navodi da je Večković Mikuliću i Krasiću u više navrata isplatio najmanje 120.000 eura, uz veće količine svježeg mesa te dostavu drvne građe i građevinskog materijala za Krasića i s njim povezane osobe.

Vugrinec je, pak, prema sumnjama, isplatio najmanje 70.000 eura te isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda.

Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da za dvojicu osumnjičenih poduzetnika nije bilo zakonske osnove za predlaganje istražnog zatvora pa mediji nagađaju da su na ispitivanju priznali sumnje istražitelja.

Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su, kako se doznaje, tajno nadzirali od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.

Prema neslužbenim informacijama istraga bi se mogla proširiti nakon svjedočenja početkom godine uhićenog poduzetnika Josipa Šinceka osumnjičenog za zakapanje uvezenog opasnog otpada.