Bivši maneken Dicaprio na čelu skupine od 18 ljudi, sumnjiče i oca. U akciju uključena i SOA

Bivši maneken Robert DiCaprio, zvani Ralica, jutros je doveden na ispitivanje u riječki ured USKOK-a kako bi se očitovao o optužbama za preprodaju droge, prijevare s nekretninama i pranje novca. Prema policijskoj prijavi DiCaprio je od kraja 2024. vodio lanac transporta i preprodaje droge kroz koji je prošlo 60-ak kilograma marihuane, amfetamina i kokaina. U tome mu je pomagala njegova partnerica Iris Kramarić, ali i njegov otac Anđelko Jotanović.

Uz njih privedeno je još dvanaest osoba koje su sudjelovale u prijevarama. Neslužbeno doznajemo da su osumnjičeni nekretnine do kojih su nezakonito došli dalje preprodavali u kriminalnom miljeu i tako prali novac. Lažiranjem dokumentacije domogli su se ukupno pet nekretnina, od kojih je najvrjednija jedna u Zagrebu. Ukupna šteta koju su napravili stvarnim vlasnicima doseže gotovo pet milijuna eura.

Tome još treba dodati i oko sto tisuća eura koliko je DiCaprio navodno zaradio na prijevozu i preprodaji narkotika.

Neslužbeno doznajemo da je policija inkriminiranu skupinu nadzirala (prisluškivala, pratila) oko godinu dana, čime su uspjeli rekonstruirati njihov način djelovanja, utvrditi uloge pojedinih osumnjičenika te zabilježiti cijeli niz kupoprodaja droge kao i transfere novca stečenog njenom prodajom.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je u posljednjoj akciji protiv zločinačkog udruženja okupljenog zbog preprodaje droga, prijevara, krivotvorenja isprava i pranja novca osumnjičeno 18 ljudi.

Zagreb: Izjava Davora Božinovića nakon sjednice Vlade | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, policija je u srijedu izvijestila da akciju uhićenja i prikupljanja dokaza na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije provodi 120 pripadnika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Božinović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade, kazao da posljednja akcija, provedena u suradnji s Uskokom i SOA-om, pokazuje da hrvatska policija ima kapacitet za provođenje složenih višemjesečnih istraživanja.

Dodao je i da je taj slučaj jedan od pokazatelja trendova organiziranog kriminala koji se sustavno pokušava legalizirati kroz nekretnine, trgovačka društva i slično.

- Kriminalitet droga više nije samo ulična priča nego poslovni model s krivim proizvodom i namjerama. Prošle godine razbijeno je preko 180 organiziranih kriminalnih skupina što pokazuje da je hrvatska policija u tom segmentu vrlo učinkovita - kazao je ministar.

DiCaprio je bio zadužen za nabavu i kupnju droge na području Zagreba, a njezin transfer u Rijeku angažirao je kurire, koji su je od jeseni 2024. do veljače ove godine dostavljali njegovom ocu Anđelku. On je bio zadužen i za ubiranje zarađenog novca od preprodaje, kojeg je potom osobno ili preko Iris Kramarić slao sinu u Kaptol.

Također, novac je znao slati i preko prometnika autobusnog prijevoznika Arriva, Tomislava Š., koji ga je redovnim linijama svog poslodavca slao Dicapriu.

Kokain su miješali s punilima te prepakiravali u manje količine predviđene za prodaju, a onda je preko lanca preprodavača plasirali na ilegalno narko-tržište na širem riječkom području.

Većina osumnjičenika ispitana je tijekom jučerašnjeg dana. USKOK bi danas trebao odlučiti protiv koga će točno otvoriti istragu i zatražiti istražni zatvor.