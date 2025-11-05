Bivši predsjednik Srbije u Splitu

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić dolazi u Split, gdje će sudjelovati na 24. izdanju KOMferencije, najvećeg regionalnog skupa komunikacijskih stručnjaka. Konferencija se održava od 6. do 8. studenoga u Hrvatskom domu, u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), a ovogodišnja tema glasi „Komunikacija na prvoj crti – sigurnost u doba krize“.

U vremenu sve dubljih podjela i rastuće nesigurnosti, KOMferencija okuplja više od 500 sudionika, stručnjaka, novinara, lidera i studenata iz Hrvatske i regije, koji će kroz više od 30 predavanja, panela i radionica raspravljati o geopolitici, sigurnosti, povjerenju i odgovornom informiranju.

U formatu razgovora jedan na jedan, uz Tadića će sudjelovati i dvoje ključnih hrvatskih dužnosnika, Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova te još jedan ministar iz Vlade RH. Tadić će, pak, govoriti o sigurnosnoj arhitekturi regije, odnosima s Rusijom i povjerenju građana u vrijeme globalnih napetosti – temama koje su posljednjih mjeseci ponovno u središtu javnih rasprava.

KOMferenciju će otvoriti dr. sc. Boris Jokić predavanjem pod nazivom „Volite se ljudožderi“, koje se bavi polarizacijom, provalama mržnje i gubitkom dijaloga u društvu. Predavanje donosi i ekskluzivne podatke iz najnovijih istraživanja o društvenim podjelama. Posebnu pozornost privlači i razgovor s četvero studenata iz Srbije - Dorotejom Antić, Anjom Pitulić, Branislavom Đorđevićem i Jovanom Dražićem, članovima grupe STAV - koji će po prvi put u Hrvatskoj javno govoriti o progonu i slobodi govora, nakon što su se našli na tzv. „Vučićevoj tjeralici“ zbog podrške građanskim prosvjedima.

U trenutku kada se prosvjedi šire regijom, a podjele i u Hrvatskoj sve više tinjaju, KOMferencija želi postati mjesto nužnog dijaloga i razumijevanja.

Od Rajovića do Sviličića: predavači koji pune dvorane Na konferenciji će govoriti i trojica iznimno popularnih predavača čija predavanja redovito pune dvorane: dr. Ranko Rajović - o utjecaju tehnologije, okoline i stresa na razvoj dječjeg mozga i formiranje stavova mladih, dr. sc. Nikša Sviličić - o Umjetnosti čitanja ljudi i moći komunikacije, dr. sc. Boris Jokić - o psihologiji konflikta i potrebi da komunikacija spaja, a ne dijeli

Kako izgleda rad novinara kad vijesti dolaze brže od provjere činjenica, tema je panela koji okuplja vodeće urednice nacionalnih televizija – Damiru Gregoret (RTL), Katarinu Perišu Čakarun (HRT) i Ivanu Petrović (Nova TV). U razgovoru će se otvoriti pitanja odgovorne uredničke odluke u kriznim situacijama, dezinformacija i pritisaka kojima su mediji izloženi. KOMferenciju će zaokružiti svečana dodjela regionalne komunikacijske nagrade the!award, koja se održava u četvrtak navečer, a prepoznaje najuspješnije komunikacijske projekte i prakse iz Hrvatske i regije.

- Komunikacija je postala pitanje sigurnosti. Nije više riječ samo o prenošenju informacija, nego o razumijevanju njihova učinka na povjerenje i stabilnost. HUOJ kroz KOMferenciju nastoji biti prvi koji otvara rasprave o temama koje tek dolaze, pokušavamo predvidjeti krize koje će oblikovati našu stvarnost - ističe Mario Aunedi Medek, predsjednik HUOJ-a. Programski direktor Jerko Trogrlić dodaje:

- Iako KOMferenciju planiramo gotovo godinu dana, izgleda da smo izabrali najaktualnije teme i sugovornike. Ovo je prilika da naša struka ne promatra sa strane, nego ide u srž, spaja različito i ulazi u dijalog s onima koji politički, edukativno, sigurnosno i društveno oblikuju stvarnost. Želimo s puno razumijevanja, ali bez fige u džepu razgovarati o onome što nam vrlo izgledno dolazi - rekao je.