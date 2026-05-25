ON SVE NEGIRA

Bivši veleposlanik: Izetbegović zapravo priželjkuje podjelu BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sarajevo: Konferencija za medije predsjednika SDA Bakira Izetbegovića | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bakir Izetbegović odbacuje optužbe i naziva ih lažima, dok iz vlasti stižu teške optužbe i poruke da bi 'trgovao državom'

Čelnik najveće oporbene bošnjačke stranke u BiH Bakir Izetbegović suočio se s ozbiljnim optužbama da u tajnosti prihvaća mogućnost konačne etničke podjele zemlje dok javno osuđuje takve pojekte, a to je postalo povodom novih preizbornih obračuna. Ovakve optužbe na Izetbegovićev je račun izrekao bivši američki veleposlanik u Sarajevu Michael Murphy koji je, tu dužnost napustio početkom 2025. godine nakon smjene vlasti u SAD-u. U objavi na društvenoj mreži X Murphy je napisao kako je Izetbegović tijekom pregovora o ustavnoj reformi vođenim 2021. i 2022. tadašnjim američkim dužnosnicima "rekao da bi mogao živjeti s podjelom BiH jer bi njegov dio bio veličine Slovenije".

Murphy je zapravo reagirao na izvještaj State Departmenta o stanju na zapadnom Balkanu. Smatra da sadržaj tog dokumenta potvrđuje kako Trump i njegovi suradnici zapravo nemaju nikakvu strategiji za zapadni Balkan pa tako i za BiH. po njegovom mišljenju, u Bijeloj kući ne razumiju kolika je opasnost od etničkih napetosti u BiH i sve pokušavaju riješiti "komercijalnim" pristupom.

Za Milorada Dodika kaže kako i dalje predstavlja daleko najveću prijetnju stabilnosti i kritizira to što su mu SAD pod Trumpom ukinule sankcije. Pita se jesu li SAD danas  doista posvećene očuvanju cjelovitosti BiH kako to tvrde predstavnici sadašnje administracije.

Na samom kraju objave Murphy je spomenuo Izetbegovića kao jednog od etnonacionalističkih lidera kojima takav pristup zapravo odgovara i onda navodi što je on navodno izrekao tijekom neuspjelih pregovora o izmjenama izbornog zakona vođenih prije pet godina.

Na Murphyjevu su objavu odmah reagirali iz tri bošnjačko-građanske stranke koje su sada dio vlasti uz tvrdnju kako je to krunski dokaz kakvu prijetvornu politiku vode SDA i njen lider dok je Izetbegović navode bivšeg veleposlanika opisao kao puke laži.

"Nikada ni s američkom administracijom, niti s bilo kojim drugim međunarodnim sugovornikom, nisam razgovarao o podjeli Bosne i Hercegovine. Nitko tako nešto nije ni spominjao, a kamoli predlagao", izjavio je Izetbegović. On sada kaže da je odbio zahtjeve HDZ-a BiH za izmjene izbornog zakona "upravo zato što bi vodili dodatnim etničkim podjelama i cementiranju diskriminacije".

No "trojka" ne sumnja u Murhyjeve tvrdnje. Čelnik SDP-a BiH i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić kazao je kako u toj stranci od ranije imaju informacije da Izetbegović u svom uredu drži karte BiH s iscrtanim etničkim podjelama.

"Naša sreća je da smo ga porazili na prošlim izborima te tako spriječili u namjeri da podijeli zemlju. I opet ćemo ga pobijediti u interesu države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana", izjavio je Nikšić.

Iz stranke Narod i pravda (NiP) koju vodi ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković reagirali su izjavom kako je važno da sada svi mogu jasno vidjeti da Izetbegović i negova stranka javno zagovaraju obranu interesa BiH a tajno nude njenu podjelu.

"Sada konačno vidimo ono na šta smo upozoravali - da je Bakir Izetbegović spreman trgovati državom radi šake vlasti i političkog opstanka", naveli su dok su iz Naše stranke (NS). Poručili kako je sada jasno da je Izetbegviću stalo samo do toga da ima apsolutnu vlast na 24 posto teritorija države.

Bakir Izetbegović istaknuo je kandidaturu za člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima u listopadu a njegov glavni izazivač bit će sadašnji predsjedatelj državnog vrha SDP-ov Denis Bećirović.

On se sada oglasio na društvenim mrežama porukom da o teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH nikada neće biti pregovora, te poručio da građanima trebaju nova radna mjesta i bolja perspektiva, a ne nove granice i etnički torovi.

"Nikome nećemo dopustiti da pregovara o podjeli države Bosne i Hercegovine. O tome nema rasprave. Nikada", poručio je Bećirović.

