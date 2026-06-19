Obavijesti

News

Komentari 1
VELIČANSTVENI STRVINAR

Bjeloglavi sup odmarao u Đakovu i šokirao čitateljicu: 'Vozim cestom, a ispred mene...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Bjeloglavi sup odmarao u Đakovu i šokirao čitateljicu: 'Vozim cestom, a ispred mene...'

Bjeloglavi sup odmorio se u Đakovu. 'Nije neuobičajeno da lutaju'

Izgledao je kao ja kad navigacija kaže da idem na jugozapad pa se izgubim, rekla nam je čitateljica opisujući bjeloglavog supa na kojeg je naišla na cesti u Đakovu u četvrtak poslijepodne dok se s djetetom vozila u automobilu.

-  To je izlaz iz naselja. Tamo ima jedna farma, on je stajao na cesti. Velik je, ogroman. Stala sam s autom, on uopće nije reagirao. Nakon par minuta psi su se zaletjeli prema njemu, a on je odletio u polje pored. Nikad ga nisam vidjela ovdje, gdje je zalutao ne znam. Mi smo fascinirani, većinom zato što ga nikad nismo vidjeli - opisala nam je čitateljica. Dodala je i kako su odmah pozvali osječki ZOO.

- Mi smo oporavilište koje pomaže životinjama kada je potrebno. Ovo je bio takav slučaj. Ptica izgleda zdravo, riječ je o zdravoj jedinki. Prilično je neuobičajeno da se pojavi ovdje, vjerojatno je na nekoj migraciji. Ovo je poprilično neuobičajena situacija - rekli su nam iz ZOO vrta Osijek te dodali da se na snimci ne može vidjeti je li ptica ozlijeđena. Da pojava supa kraj Đakova jest rijetka, ali ne i nemoguća, potvrđuje i Marko Modrić iz Javne ustanove Priroda, koja već godinama vodi brigu o zaštiti bjeloglavih supova na Kvarneru.

sreća na stijenama Baby boom bjeloglavih supova na otocima, Učkoj i Istri: 'Čak 173 para imaju po jaje...'
Baby boom bjeloglavih supova na otocima, Učkoj i Istri: 'Čak 173 para imaju po jaje...'

- Ne bih rekao da je ozlijeđen. Možda se spustio jer je iscrpljen, može biti da je sve u redu, a možda postoji neki problem. Nije baš standardna ruta kroz Đakovo, ali imali smo primjere da su odlazili i prema Lonjskom polju. Supovi tijekom svojih migracija lete na velike udaljenosti. Imali smo supove i u Zagrebu. Nije neuobičajeno da lutaju, ali uglavnom se drže mediteranskog bazena. Moguće je da je ova jedinka samo u proputovanju, no ne događa se baš često da vidite supa u Đakovu - rekao je Modrić. Dodaje kako je stanje populacije danas znatno bolje nego prije desetak godina.

- Mi ih redovito pratimo. Imamo oko 170 gnijezdećih parova, odnosno spolno zrelih ptica. To je lijep broj. Kad smo prije deset godina počeli, bilo ih je oko 110, a danas smo na 170. To je odličan rezultat. Nova područja širenja su Kvarner i Učka. Naši supovi često odlaze u Bugarsku. Oni se kreću - kaže Modrić. Bjeloglavi sup jedina je preostala strvinarska ptica u Hrvatskoj i ima iznimno važnu ulogu u prirodi.

REKORDERKA MEĐU PTICAMA Mojci godine ne mogu ništa: Iako u Zoološkim vrtovima žive po 37 godina, Mojca ima 44
Mojci godine ne mogu ništa: Iako u Zoološkim vrtovima žive po 37 godina, Mojca ima 44

- Ostao nam je samo bjeloglavi sup. Njegova je uloga važna jer uklanja lešine i održava pašnjake. To je najveća hrvatska ptica. Žive u kolonijama, zajedno se gnijezde, traže hranu i odmaraju se. Zato je neobično kad se sup nađe sam. Njihova je snaga upravo u brojnosti - objašnjava stručnjak. Riječ je o impresivnoj vrsti. Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) najveća je ptica u Hrvatskoj, raspona krila od 240 do čak 280 centimetara, visine do 110 centimetara i težine između sedam i 12 kilograma. Hrani se isključivo strvinama srednjih i velikih sisavaca te nikada ne lovi živi plijen, zbog čega ga stručnjaci često nazivaju prirodnom 'higijeničarskom službom' ekosustava.

- Najrazvijenije osjetilo im je vid. Ljudi ih se ne trebaju bojati. Situacija je danas mnogo bolja nego prije. Imamo veliki europski projekt, hranilište na Cresu koje dobro funkcionira i označene supove koje pratimo - ističe Modrić.

Nekada su bjeloglavi supovi bili rašireni diljem Hrvatske – od Učke i Velebita do dalmatinskih otoka i Dubrovačkog primorja. Danas se gnijezde još samo na kvarnerskim otocima Cresu, Krku, Prviću i Plavniku. Posebnost kvarnerske populacije je što se gnijezdi na liticama neposredno iznad mora, što je gotovo jedinstven primjer u svijetu.

Mladi supovi nakon prvih letova odlaze na višegodišnja lutanja Europom, pa čak i Afrikom, da bi se tek u četvrtoj ili petoj godini života vratili na kvarnerske litice i zasnovali vlastitu obitelj. Upravo zato nije isključeno da je i neobični gost kod Đakova tek jedan od mlađih koji je nakratko skrenuo sa svoje uobičajene rute.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik
SVE SE PRAŠI NA JADRANU

VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik

Došao je bager i počeo rušiti, sve se zaprašilo, ljude je rastjerao s plaže. Zar to nisu mogli napraviti kada nema turista? Strašno je gledati ovakav objekt i rušenje - požalila se jedna čitateljica
FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi
NE ZNAJU TKO JE ŽRTVA

FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi

Napad se dogodio početkom lipnja u večernjim satima. Skupina mladića umalo je usmrtila muškarca u zagrebačkoj Dubravi
Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane
NOVI DETALJI MULJAŽA U HOO-u

Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane

U kaznenoj prijavi su ugovori koji podupiru naše otkriće o milijunskim tajnim i nezakonitim ugovorima s pulskom tvrtkom A.T.I.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026