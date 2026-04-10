Donald Trump objavio snimku brutalnog ubojstva: 'Uvezete Treći svijet, postajete kao on!'

Snimku na kojoj se vidi kako muškarac čekićem ubija ženu objavio je američki predsjednik, Donald Trump, na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- Kriminalac, ilegalni migrant s Haitija, kojeg je u našu zemlju pustio najgori predsjednik u povijesti, pokvareni Joe Biden, i radikalni demokrati u Kongresu, upravo je na benzinskoj postaji na Floridi čekićem pretukao nevinu ženu do smrti - napisao je Trump.

- Snimka tog brutalnog ubojstva jedna je od najokrutnijih stvari koje ćete ikad vidjeti. Ovo jedno ubojstvo trebalo bi biti dovoljno da ti radikalni suci prestanu blokirati imigracijsku politiku moje administracije i omoguće nam da jednom zauvijek zaustavimo ovu prevaru - dodao je.

Naime, Rolbert Joachim (40) optužen je za ubojstvo drugog stupnja i oštećenje imovine nakon što je snimljen kako usred dana napada ženu ispred benzinske postaje u Fort Myersu na Floridi. Trump je za ovaj slučaj okrivio administraciju Joea Bidena jer je osumnjičenik pušten u zemlju 2022. godine.

Prema američkom Ministarstvu domovinske sigurnosti, Joachim je u SAD ušao u kolovozu 2022. godine.

Savezni sudac kasnije je izdao nalog za njegovo protjerivanje, no odobren mu je privremeni zaštićeni status, program koji Trump opisuje kao "masovno zloupotrebljavan i prevarantski". Također je optužio "radikalno liberalne savezne suce" da blokiraju pokušaje njegove administracije da taj program ukine.

Osumnjičenik je ostao u SAD-u i nakon što mu je status istekao 2024. godine.

Trump je dodatno optužio demokrate da SAD pretvaraju u "odlagalište", naglasivši da je zemlja preplavljena desecima milijuna neprovjerenih i "mentalno nestabilnih" ljudi.

- Moji republikanci, ali i svi Amerikanci zdravog razuma, nikada ne smiju zaboraviti da su Joe Biden i Demokratska stranka pretvorili Sjedinjene Američke Države u odlagalište, dopuštajući desecima milijuna kriminalaca, luđaka i mentalno nestabilnih ljudi iz cijelog svijeta da uđu u našu zemlju, potpuno neprovjereni i bez kontrole kroz širom otvorene granice - upozorio je.

- Kao što sam cijelo vrijeme govorio, ako uvezete Treći svijet, postat ćete Treći svijet, i to se dogodilo tijekom četiri godine vlasti demokrata - nastavio je.

Trump je pozvao na molitvu za obitelj ubijene žene, majke dviju tinejdžerica.

- Molim vas, pomolite se za obitelj ove nevine žene. Pobrinut ćemo se da u ovom slučaju bude izrečena brza i stroga pravda - poručio je.