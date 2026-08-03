Božinović o tragediji u Zagorju: 'Riječ je o stravičnom gubitku mladih života. Nepojmljiva bol'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je u ponedjeljak sućut obitelji i prijateljima stradalih u obiteljskoj tragediji u Svetom Križu Začretju, istaknuvši kako je riječ o stravičnom gubitku mladih života. Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome je li majka ranije prijavljivala obiteljsko nasilje, Božinović je rekao da policija aktivno surađuje s centrima za socijalni rad.

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“U konkretnom slučaju u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom”, rekao je Božinović.

Kazao je da policija i Državno odvjetništvo provode izvide te izrazio uvjerenje da će biti istražene sve okolnosti važne za rasvjetljavanje slučaja.

“Postoje tragedije pred kojima čovjek jednostavno zanijemi. Bol je nepojmljiva”, rekao je Božinović, te izrazio sućut majci, rodbini i prijateljima stradalih, posebno naglasivši težinu slučajeva u kojima stradaju maloljetna djeca.

Istaknuo i kako se mora provesti obdukcija, nakon koje će, kada se ispune zakonski uvjeti, policija i Državno odvjetništvo detaljnije izvijestiti javnost.

U Svetom Križu Začretju u subotu su u obiteljskoj kući pronađena tijela oca i njegovo dvoje maloljetne djece. Prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo, no službene okolnosti smrti još nisu potvrđene te ih utvrđuju policija i Državno odvjetništvo.

Božinović je komentirao i velike gužve koje su proteklih dana nastale na prometnicama prema granici s Crnom Gorom, istaknuvši da nije razgovarao s crnogorskim kolegama, ali da je cijelo vrijeme bio u kontaktu s načelnikom Općine Konavle. Rekao je kako se situacija tijekom nedjelje već stabilizirala.

“To je na neki način vrhunac ovog ulaznog vala, a bit će ih još vjerojatno u nekim sljedećim vikendima. Pred kraj sezone svjedočit ćemo velikim kolonama koje će se vraćati tim putem jer im je jednostavno najkraći”, rekao je Božinović koji je otvorio Kajak kup Poskok 3.

Od starog Masleničkog do Obrovačkog mosta, na rijeci Zrmanji danas je održan Kajak kup Poskok 3, jedinstveno sportsko natjecanje koje je okupilo pripadnike specijalnih i interventnih jedinica policije iz cijele Hrvatske te pripadnike specijalnih policijskih postrojbi država članica mreže ATLAS.

Održavanjem Kajak kupa uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja odaje se i počast pripadnicima Specijalne jedinice policije Poskoci, koji su tijekom Domovinskog rata branili Domovinu na velebitskim visoravnima i sudjelovali u operacijama pod kodnim nazivima Poskok 1 i Poskok 2.