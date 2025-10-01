Obavijesti

ODBACIO PROZIVKE

Božinović odgovorio Ivani Kekin: 'Nitko nije bolji u borbi protiv femicida od nas...'

Piše hina,
Zagreb: Sabor o radu policije u 2024. i Zakonu o nadzoru državne granice | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Istaknuo je i da su sva okupljanja molitelja na gradskim trgovima prijavljena sukladno zakonu...

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odbacio je u srijedu oporbene prozivke da policija ne čini dovoljno u sprječavanju femicida, ističući kako Hrvatska u EU ima najmanje femicida u odnosu na broj stanovnika.

„Jedna ubijena žena je previše, ali Hrvatska u EU ima najmanje femicida u odnosu na broj stanovnika, odnosno na sto tisuća“, istaknuo je  Božinović odgovarajući na oporbene kritike u saborskoj raspravi o radu policije u prošloj godini.

„Vi nas uporno predstavljate najgorima, ne kažem da smo dobri, ali nitko nije bolji u ovome što radimo od nas“, odgovorio je ministar i Ivani Kekin (Možemo) koju je zanimalo zašto nam raste broj femicida i što policija može napraviti da se krene u drugom smjeru.

Imate li odgovor zašto žene ne prijavljuju nasilje, zašto vam ne vjeruju, zašto policija ne kvalificira adekvatno to nasilje, pitala je.

Spočitavajući zastupnici što nije bila na predstavljanju MUP-ova istraživanja o ubojstvu žena od 2016. do 2024. godine, na koje je bila pozvana, ministar joj je poručio kako bi u tom slučaju znala da povećanje kaznenih prijava nije znak da je nešto eruptiralo u Hrvatskoj, nego da se policija edukacijom svojih službenika više orijentirala na podnošenje kaznenih, a ne prekršajnih prijava.

Bili ste pozvani na to predstavljanje, niste se udostojali doći, nije vas bilo briga, to što sada radite je čisti populizam, rekao je zastupnici.

Božinović je, odgovarajući na pitanje Anite Curiš Krok (SDP) o zapošljavanju kvartovskih policajaca, izjavio kako je novom uredbom o unutarnjem ustrojstvu MUP-a, koja je na snagu stupila početkom rujna, određeno da ih na razini države bude 450 do 460.

Okupljanja molitelja na gradskim trgovima prijavljena sukladno zakonu

Istaknuo je i da su sva okupljanja molitelja na gradskim trgovima prijavljena sukladno zakonu. „Ono što u nekim situacijama nije bilo prijavljeno, su neki kontra skupovi, bilo bi dobro da se i to prijavi“, rekao je Daliji Orešković (DOSIP).

Za razliku od oporbenih kolegica, Branka Juričev Martinčev (HDZ) pohvalila je rad cijelog policijskog sustava. „Unatoč izazovima, neprestano podižete ljestvicu sigurnosti“, kazala je, ali i upozorila kako u Izvješću o radu policije ima podataka nad kojima treba zastati.

Lani smo imali 48 posto više djela organiziranog kriminala, maloljetnički kriminal povećan je za 20 posto, automobili i ceste su nam sve moderniji, ali i dalje imamo velik broj stradalih, navela je zastupnica. 

