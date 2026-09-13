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POMOGLI TURISTIMA TIJEKOM POŽARA

Bračni par iz Milne smjestio obitelj iz Poljske: 'Bilo im je neugodno. Tužno je gledati to'

Piše Iva Tomas,
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Bračni par iz Milne smjestio obitelj iz Poljske: 'Bilo im je neugodno. Tužno je gledati to'
Foto: Čitatelj 24sata
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Dok su Matko i Matija jednoj obitelji pomogli pronaći sigurno mjesto za noć, i sami su u požaru ostali bez dijela onoga što su godinama stvarali. Izgorjelo je 90-ak maslina

Iako je gotovo 700 ljudi tijekom noći moralo napustiti svoje smještaje na Braču zbog velikog požara, nitko nije ostao prepušten sam sebi. Brojni Bračani otvorili su vrata svojih domova, a među njima su bili Matko Vlahović iz Milne i njegova supruga Marija, koji su smjestili obitelj iz Poljske, piše net.hr.

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Matko kaže da su evakuirane turiste susreli ispred svoje kuće, nakon što je veliki broj ljudi automobilima napustio ugroženo područje.

- Tu ispred kuće, dolazila je masa ljudi s automobilima nakon što su ih evakuirali. Ja sam im rekao da uđu u kuću, vidio sam da su malo umorni i deprimirani. I došli su, spavali su u sobi, ja i žena na kauču. Ja vjerujem da nismo samo mi to napravili, nego da je to više ljudi tako napravilo, ispričao je.

Za organizaciju smještaja bila je zadužena njegova supruga Marija. Kako je noć odmicala, odlučili su obitelji ponuditi smještaj.

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- Nemamo tu neki smještaj i puno mjesta, ali ono što sam mogla sam ponudila. Bilo im je neugodno, nisu odmah htjeli. Gospodin je rekao da ostanu samo žene, ali sam mu rekla da ima mjesta i za njega. Na kraju su pristali, malo smo se zbili. Svi smo skupa loše spavali, ali barem smo se malo opustili, kazala je Marija.

Ujutro im je pripremila i doručak, a gosti su im pokušali platiti za smještaj, što su odbili. Obitelj iz Poljske nakon odlaska javila im se putem WhatsAppa. Poslali su im snimku apartmana koji je ostao uredan, iako je dio resorta Gave, gdje su bili smješteni, stradao u požaru. Dok su Matko i Matija jednoj obitelji pomogli pronaći sigurno mjesto za noć, i sami su u požaru ostali bez dijela onoga što su godinama stvarali. Izgorjelo je 90-ak maslina.

POGLEDAJTE VIDEO:

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- Očekivao sam, ali sada je gotovo. Što ćemo, ponovno ćemo raditi. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava. Bilo je tužno to vidjeti - starci, kolica djeca... rekao je Matko.

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