Branitelji o smrti Palatinuša: 'Sućut nije isprika! Tražimo neovisni nadzor nad prijemom'

Branitelji zajedno - Zajednica braniteljskih udruga ratnih postrojbi Međimurske županije izrazila je u ponedjeljak "duboku zabrinutost i ozbiljnu sumnju u vjerodostojnost službenog očitovanja Županijske bolnice Čakovec" u vezi smrti mladog pacijenta Luke Palatinuša.

"Objavljeno priopćenje, iako formalno korektno, izbjegava ključna pitanja, umanjuje ozbiljnost događaja i pokazuje zabrinjavajući nedostatak odgovornosti prema obitelji preminulog i prema građanima koji svakodnevno ovise o radu ove ustanove", kaže Zajednica Branitelji zajedno za priopćenje Županijske bolnice Čakovec.

Pozivaju Ministarstvo zdravstva da hitno provede neovisni stručni nadzor nad radom Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Čakovcu, jer je riječ o državnoj ustanovi i odgovornost je isključivo na razini države. Očekuju jasne nalaze, konkretne mjere, odgovornost i potpunu transparentnost.

Zajednica Branitelji zajedno izražava iskrenu sućut obitelji preminulog Luke Palatinuša.

"Smrt mladog čovjeka je tragedija koja se ne može relativizirati birokratskim frazama. Ovaj događaj obvezuje sve nas da tražimo istinu, odgovornost i promjenu – jer sustav koji ne uči iz tragedija osuđen je da ih ponavlja", poručio je u ime Zajednice Branitelji zajedno njezin predsjednik Željko Tomašić.

Zajednica Branitelji zajedno u priopćenju navodi i kako je bolnica izrazila sućut obitelji, što je minimum pristojnosti. Međutim, sućut nije isprika, a još manje je preuzimanje odgovornosti.

Kažu kako u priopćenju Županijske bolnice Čakovec nema ni jedne rečenice koja bi upućivala na to da bolnica priznaje mogućnost propusta, nedostatak nadzora, neadekvatnu procjenu stanja ili organizacijski problem koji je mogao doprinijeti tragičnom ishodu.

Umjesto toga, javnosti je ponuđen birokratski opis “postupanja po protokolu”, bez ikakvog elementa samokritike. "Isprika znači priznati da je sustav možda zakazao. Sućut znači izraziti žaljenje zbog gubitka. Bolnica je ponudila samo sućut – ali ne i ispriku. Takav pristup je nedovoljan, neprihvatljiv i dodatno narušava povjerenje građana u zdravstveni sustav", upozorava Zajednica Branitelji zajedno.

Godinama upozoravaju na hitni prijem u Čakovcu

Napominje i kako godinama upozoravaju na ozbiljne nedostatke u funkcioniranju hitnog prijema u Čakovcu, što potvrđuju i brojna obraćanja hrvatskih branitelja: višesatna čekanja pacijenata, uključujući starije i teško pokretne osobe; komunikacija s pacijentima isključivo putem interfona, bez vizualnog pregleda; izostanak pravovremene procjene stanja; nedostatak nadzora tijekom “opservacije” te postupanje koje kod građana izaziva strah, nepovjerenje i osjećaj poniženja.

"Ovi problemi nisu iznimka – oni su pravilo. I upravo takav sustav stvara uvjete u kojima se tragedije događaju", poručuju iz Zajednice Branitelji zajedno.

Smatraju kako nije dovoljno da bolnica objavi kako je “pokrenuta interna istraga”. To je, kažu, minimalna proceduralna radnja koja ne znači ništa bez transparentnosti i odgovornosti.

Poručuju kako javnost ima pravo znati tko točno provodi internu istragu – imenom i prezimenom, ili barem stručnim sastavom povjerenstva, je li liječnik koji je zbrinjavao pacijenta privremeno udaljen iz procesa rada – jer istraga bez privremenog udaljenja nema vjerodostojnost, u kojem roku će istraga biti završena, hoće li rezultati biti javno objavljeni te koje će se organizacijske promjene uvesti kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih događaja.

"Interno povjerenstvo može dati nalaz, ali odluku donosi ravnatelj. Ravnatelj se ne može sakriti iza povjerenstva. Ako smatra da ga se istraga 'ne tiče', jedini moralni čin je – ostavka", poručuju iz Zajednice Branitelji zajedno.

Luka Palatinuš, međimurski poduzetnik i vlasnik tvrtke BALL, preminuo je u noći na 20. kolovoza u Županijskoj bolnici Čakovec. Njegova je smrt izazvala pitanja o okolnostima zbrinjavanja, nakon što su članovi obitelji javno iznijeli tvrdnje o mogućim propustima. Prema navodima njegova oca Stjepana Palatinuša, Luka je te noći na hitni prijam došao zbog visokog tlaka i bolova u prsima, a srušio se u čekaonici oko 1,30 sati.

Bolnica je izrazila duboku sućut obitelji te navela da je već sljedećeg dana zatražila očitovanja svih djelatnika uključenih u zbrinjavanje, provela stručnu analizu na kolegiju nadležne službe i izvanredni unutarnji nadzor. Radi utvrđivanja uzroka smrti zatražena je i obdukcija, a o rezultatima će, u skladu s propisima, biti obaviješteni obitelj i nadležne institucije.

Iz bolnice tvrde da nije bilo znakova akutnog stanja te da "prema svim tada raspoloživim kliničkim, elektrokardiografskim i laboratorijskim pokazateljima, u tom trenutku nije bilo znakova akutnog stanja koje bi upućivalo na potrebu za hitnom intervencijom ili hospitalizacijom.”