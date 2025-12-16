Brazilka u zatvoru, sumnja se da je u Dalmaciji organizirala prostituciju! Objavili su detalje

Sud u Splitu poslao je 28-godišnju državljanku Brazila u istražni zatvor zbog teških optužbi vezanih uz prostituciju i iznudu... Sumnjaju da je vrbovala sunarodnjakinje,.s kojima bi kasnije dijelila novac, ima tu skrivenih kamera...

"Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Službe organiziranog kriminaliteta, ispitalo državljanku Brazila (28) zbog pet kaznenih djela prostitucije iz članka 157. stavka 1. Kaznenog zakona i jednog kaznenog djela iznude iz članka 243. stavka 3. Kaznenog zakona, sve u vezi članka 51. Kaznenog zakona.", navode iz DORH-a...

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenica tijekom rujna i listopada 2025. na području Republike Hrvatske, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, vrbovala državljanke Brazila da u njenoj organizaciji pružaju seksualne usluge za novac i u tu svrhu sa zainteresiranim klijentima dogovarala pružanje seksualnih usluga u iznajmljenom stanu na području Splitsko-dalmatinske županije, a nakon što bi oštećenice pružile seksualne usluge i naplatile ih, podijelile bi novac s osumnjičenicom - navode iz DORH-a i nastavljaju:

- Osim toga, osnovano se sumnja da je osumnjičenica s više nepoznatih muškaraca prijetila jednom od klijenata koji je koristio seksualne usluge i kojeg su snimili kamerama koje su bile postavljene u stanu. Prvo su tražili od njega da im uplati novac putem određenih bonova, navodeći da će doći na njegovu adresu ako tako ne postupi, pa je on u strahu izvršio zatraženu uplatu. Nakon toga su mu prijetili smrću i tražili još novca što je isti odbio i prijavio događaj policiji.

Nakon ispitivanja osumnjičenice, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Splitu za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenice zbog postojanja opasnosti od bijega i nastavljanja činjenja kaznenog djela ( članak 123. stavak 1. točka 1. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor protiv osumnjičenice iz predloženih zakonskih osnova.