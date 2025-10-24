Brazilska influencerica uhićena zbog trgovine drogom i pranja novca! Zovu je 'kraljicom trave'

Melissa Said (23), brazilska influencerica s više od 340.000 pratitelja na Instagramu, poznata po otvorenom zagovaranju legalizacije kanabisa, uhićena je pod teškim optužbama da je bila na čelu velikog lanca trgovine drogom i pranja novca. Uhićena je u brazilskoj saveznoj državi Bahia nakon intenzivne potrage. Bila je u bijegu nakon što je uspjela izbjeći policijsku raciju. Brazilski mediji nazivaju je i 'kraljicom trave'...

Foto: M. Said/Instagram

Istraga protiv mlade zvijezde društvenih mreža kulminirala je opsežnom policijskom akcijom pod nazivom "Erva Afetiva" (u slobodnom prijevodu "ljubiteljica trave"), što je ironično ista fraza koju je Said koristila u svojoj biografiji na Instagramu. Policija je u srijedu izvršila pretrese na deset lokacija povezanih s influencericom i njezinom navodnom kriminalnom organizacijom u gradovima Salvador, Lauro de Freitas, São Paulo i Araçatuba.

Tijekom racija uhićena su tri njezina navodna pomagača, no Melissa Said uspjela je pobjeći. Policija je odmah pokrenula potragu te ju je, zahvaljujući intenzivnom nadzoru i obavještajnom radu, uhitila već dan kasnije, u četvrtak, dok se skrivala u kući prijatelja u Bahiji.

Prilikom pretresa, policijski službenici otkrili su razne dokaze: 1,4 kilograma skanka, 270 grama hašiša, digitalne vage, mobitele, bankovne kartice, plastične vrećice za pakiranje droge te dva vozila za koja se sumnja da su korištena u kriminalnim aktivnostima.

Foto: M. Said/Instagram

Javnosti je Said bila poznata kao glasna aktivistica za legalizaciju kanabisa. Njezin sadržaj na društvenim mrežama često je uključivao scene u kojima konzumira marihuanu, a u posljednjem videu objavljenom 2. listopada, raspravljala je o legalizaciji dok je pušila, kako se čini, joint.

Istraga protiv Mellise započela je 2024. godine. Prema navodima policije, koje prenosi i CNN Brazil, influencerica je navodno uhvaćena s drogom u zračnoj luci, a svoje je pratitelje otvoreno savjetovala kako izbjeći policijske kontrole tijekom transporta ilegalnih supstanci.

Foto: M. Said/Instagram

"Cilj ove operacije je borba protiv trgovine drogom, a glavna meta je bila influencerica koja promovira kriminal", poručuju brazilske vlasti.

"Otkriveno je da, osim što promovira kriminal i upotrebu droga, ona također prodaje i distribuira narkotike u Bahiji. Neki od njezinih dobavljača bili su iz São Paula.", poručuju iz policije.

Ako je osude, prijeti joj do 25 godina zatvora.