Brazilska influencerica uhićena zbog trgovine drogom i pranja novca! Zovu je 'kraljicom trave'
Melissa Said (23), brazilska influencerica s više od 340.000 pratitelja na Instagramu, poznata po otvorenom zagovaranju legalizacije kanabisa, uhićena je pod teškim optužbama da je bila na čelu velikog lanca trgovine drogom i pranja novca. Uhićena je u brazilskoj saveznoj državi Bahia nakon intenzivne potrage. Bila je u bijegu nakon što je uspjela izbjeći policijsku raciju. Brazilski mediji nazivaju je i 'kraljicom trave'...
Istraga protiv mlade zvijezde društvenih mreža kulminirala je opsežnom policijskom akcijom pod nazivom "Erva Afetiva" (u slobodnom prijevodu "ljubiteljica trave"), što je ironično ista fraza koju je Said koristila u svojoj biografiji na Instagramu. Policija je u srijedu izvršila pretrese na deset lokacija povezanih s influencericom i njezinom navodnom kriminalnom organizacijom u gradovima Salvador, Lauro de Freitas, São Paulo i Araçatuba.
Tijekom racija uhićena su tri njezina navodna pomagača, no Melissa Said uspjela je pobjeći. Policija je odmah pokrenula potragu te ju je, zahvaljujući intenzivnom nadzoru i obavještajnom radu, uhitila već dan kasnije, u četvrtak, dok se skrivala u kući prijatelja u Bahiji.
Prilikom pretresa, policijski službenici otkrili su razne dokaze: 1,4 kilograma skanka, 270 grama hašiša, digitalne vage, mobitele, bankovne kartice, plastične vrećice za pakiranje droge te dva vozila za koja se sumnja da su korištena u kriminalnim aktivnostima.
Javnosti je Said bila poznata kao glasna aktivistica za legalizaciju kanabisa. Njezin sadržaj na društvenim mrežama često je uključivao scene u kojima konzumira marihuanu, a u posljednjem videu objavljenom 2. listopada, raspravljala je o legalizaciji dok je pušila, kako se čini, joint.
Istraga protiv Mellise započela je 2024. godine. Prema navodima policije, koje prenosi i CNN Brazil, influencerica je navodno uhvaćena s drogom u zračnoj luci, a svoje je pratitelje otvoreno savjetovala kako izbjeći policijske kontrole tijekom transporta ilegalnih supstanci.
"Cilj ove operacije je borba protiv trgovine drogom, a glavna meta je bila influencerica koja promovira kriminal", poručuju brazilske vlasti.
"Otkriveno je da, osim što promovira kriminal i upotrebu droga, ona također prodaje i distribuira narkotike u Bahiji. Neki od njezinih dobavljača bili su iz São Paula.", poručuju iz policije.
Ako je osude, prijeti joj do 25 godina zatvora.